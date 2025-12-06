 Convocati Bologna, le scelte di Italiano in vista della Lazio
Convocati Bologna, le scelte di Italiano in vista del match contro la Lazio valida per la 14a giornata di Serie A! Immobile e non solo, le scelte dei rossoblù

Manca poco più di ventiquattr’ore al grande incontro di Serie A tra Lazio e Bologna. La squadra di Maurizio Sarri è pronta a dare continuità alla vittoria in Coppa Italia contro il Milan, ma dovrà fare i conti con un Bologna in forma, che lotta per le posizioni alte della classifica.

Per la sfida dell’Olimpico, Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati e può contare sul recupero di due giocatori chiave. Dopo aver saltato le ultime partite a causa di una sindrome influenzale, Casale torna a disposizione, mentre Lucumí, reduce da un problema al tendine, sarà anch’esso convocato per il match.

Ecco l’elenco completo dei convocati per il Bologna:

Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia;

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Zortea;

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana;

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.

