Lazio Bologna, gli elogi di Bergomi ai biancocelesti di Sarri: «Sono un po’ nostalgico, il suo calcio mi piace. Ha sofferto poco in inferiorità. Bello vedere questo»

Lazio Bologna, gli elogi di Bergomi ai biancocelesti di Sarri: le parole dell’ex giocatore a Sky Sport al termine del match della 14a giornata

Durante l’analisi post-partita di Lazio Bologna 1-1, negli studi di Sky Sport, Giuseppe Bergomi, storico difensore dell’Inter e oggi opinionista, ha espresso grande apprezzamento per la prestazione della Lazio e per il modo di giocare proposto da Maurizio Sarri, tecnico noto per il suo calcio organizzato e orientato al possesso.

Al tavolo con Fabio Caressa, Paolo Di Canio e gli altri analisti, Bergomi ha sottolineato come il lavoro dell’allenatore biancoceleste continui a distinguersi per identità e coerenza.

SUL GIOCO DI SARRI – «Il calcio di Sarri mi piace sempre, sono un po’ nostalgico. Vedere la Lazio ancora in riferimento alla palla… ha sofferto pochissimo quando è andata in inferiorità numerica, una grande organizzazione, è sempre bello vedere che c’è sempre un lavoro dietro».

Bergomi ha definito “nostalgico” il suo attaccamento a questo stile di gioco, richiamando un calcio più metodico e studiato, ma ha sottolineato come sia tuttora estremamente efficace. L’ex difensore ha evidenziato soprattutto la capacità della Lazio di mantenere ordine e compattezza anche dopo l’espulsione di Mario Gila, segno di un’organizzazione tattica solida e interiorizzata.

Il giudizio di Bergomi rimarca dunque come la Lazio di Sarri, pur tra difficoltà e fasi altalenanti, continui a essere riconosciuta dagli addetti ai lavori come una squadra dal gioco chiaro, moderno e costruito su principi ben definiti. Un elogio importante da parte di una delle voci più autorevoli del panorama calcistico italiano.