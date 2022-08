Lazio Bologna, Ballotta: «È ancora calcio d’agosto. Attenzione ad Arnautovic»

L’ex portiere biancoceleste Ballotta ha parlato in vista dell’esordio in campionato della Lazio contro il Bologna

Marco Ballotta, storico ex portiere della Lazio, in un intervista al canale Twitch All Round Lazio TV ha parlato in vista dell’esordio in campionato dei biancocelesti contro il Bologna.

LAZIO-BOLOGNA – «È calcio d’agosto. Vediamo anche i risultati delle altre amichevoli. Le squadre non sono ancora a posto e al 100%. Ci sono stati tanti cambiamenti. A oggi vale molto lo stato di forma. Le prime partite non sono veritiere. Chi tecnicamente è più forte risolve la partita, quindi dovrebbe essere avvantaggiata la Lazio. È ancora presto per definire l’undici migliore».

ARNAUTOVIC – «È rimasto Arnautovic che era un sicuro partente, per il Bologna è un acquisto importante questo non trasferimento. È l’uomo più importante e pericolo che hanno, la Lazio dovrà fare attenzione a lui».

MIGLIOR PORTIERE DEL CAMPIONATO – «Il nome scontato è Maignan. È il più forte, anche più di Donnarumma. A me piace Meret, ma deve giocare. Vicario ha fatto bene l’anno scorso, ora si deve confermare».