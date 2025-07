Lazio: battesimo di fuoco a Istanbul, tra scintille e un ko indolore. Tutti gli aggiornamenti sui biancocelesti

La Lazio si è ritrovata catapultata, quasi improvvisamente, nel clima delle partite vere, calata nell’infernale catino del Fenerbahçe. A Istanbul, lo stadio era esaurito e l’atmosfera bollente, una vera prova generale per i tifosi turchi in vista del preliminare di Champions League con il Feyenoord. L’incontro, come racconta l’edizione romana de La Repubblica, è iniziato con l’abbraccio tra Mourinho e Sarri, un richiamo ai tempi dei derby che il “Comandante” vinceva quasi sempre. Ma in campo, le scintille non sono mancate: risse, spintoni, errori arbitrali e i fischi assordanti dalle tribune per i giocatori della Lazio hanno infiammato la serata. Alla fine, ha festeggiato Mourinho, con la sua squadra che si è imposta per 1-0.

Sarri ha schierato un 4-3-3 nel primo tempo: Provedel in porta; Lazzari, Gila, Provstgaard e Tavares in difesa; Rovella regista tra le mezzali Guendouzi e Dele-Bashiru; in attacco, il tridente formato da Cancellieri, Castellanos e Zaccagni. Nonostante l’evidente differenza nella preparazione fisica e il possesso palla lasciato agli avversari (60% contro 40%), la Lazio non ha sofferto granché in difesa, dimostrando una sorprendente solidità. Tuttavia, ha creato pochissimo in attacco: solo un tiro di Dele-Bashiru al 20′ e un colpo di testa da buona posizione di Cancellieri, quest’ultimo tra i più deludenti. Preferito a Noslin, l’ex Parma ha sbagliato quasi tutto. Fisicamente in ritardo anche i più attesi, cioè Tavares e Dele-Bashiru.