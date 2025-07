Lazio: Toma Basic è l’enigma del centrocampo, l’ingaggio alto frena il mercato

Lazio, il nodo Basic continua ad essere un problema per la dirigenza biancoceleste: il suo alto ingaggio scoraggia le squadre interessate

La situazione di Toma Basic alla Lazio si presenta come un vero e proprio enigma di mercato. Nonostante si stia allenando con la squadra a Formello, la sua posizione all’interno del progetto tecnico di Maurizio Sarri è tutt’altro che centrale, e il club sta attivamente cercando una sistemazione per lui. Tuttavia, il mercato in uscita per il centrocampista croato è bloccato da un ostacolo significativo: l’ingaggio. Basic è in scadenza di contratto nel 2026 e punta a incassare l’intera cifra che gli spetta fino a giugno di quell’anno, ovvero ben 1,6 milioni di euro.

Questa cifra rende estremamente difficile trovare un club disposto ad accollarsi l’intero stipendio, specialmente considerando che non ci sono state proposte concrete che soddisfino le sue richieste economiche. La sua intenzione è chiara: accettare solo un trasferimento che gli permetta di mantenere lo stesso livello di guadagno garantito dalla Lazio. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la sensazione è che solo ad agosto, nelle fasi finali del mercato, possa aprirsi qualche spiraglio per piazzarlo. Ma l’ostacolo economico rimarrà, a meno che la società non decida di ricorrere a un incentivo all’uscita, una sorta di buonuscita, per facilitare la sua partenza e alleggerire il monte ingaggi, fattore cruciale per l’indice del “costo del lavoro allargato”.