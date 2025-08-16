Lazio Atromitos: l’elenco dei convocati di Vokolos per l’amichevole che andrà in scena questa sera in quel di Rieti

Manca sempre meno all’inizio del campionato e per la Lazio di Maurizio Sarri è tempo di prove generali. Questa sera, alle ore 20:00, i biancocelesti scenderanno in campo a Rieti per l’ultima amichevole del loro precampionato contro i greci dell’Atromitos, club della Super League ellenica. Si tratta di un test cruciale per oliare i meccanismi e valutare la condizione fisica a una settimana esatta dal debutto in Serie A.

Anche per la squadra di Atene, la sfida rappresenta un appuntamento significativo per chiudere il proprio ciclo di preparazione estiva e arrivare pronta ai primi impegni ufficiali. Il tecnico Pablo García Vokolos ha portato in Italia una rosa competitiva per misurarsi contro un avversario di caratura internazionale. Le indiscrezioni della vigilia delineano un undici titolare esperto e di qualità, pronto a dare filo da torcere ai padroni di casa.

La partita si preannuncia dunque come un vero e proprio banco di prova per entrambe le formazioni. Sarri cercherà le ultime conferme, soprattutto in difesa e in attacco dove persistono alcuni ballottaggi, mentre l’Atromitos avrà l’occasione di testare la propria solidità contro un attacco di livello. L’attesa a Rieti è alta per quello che non è solo un incontro amichevole, ma l’ultimo, fondamentale passo di avvicinamento alla stagione che conta. Di seguito l’elenco dei convocato del club greco.