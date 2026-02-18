Lazio Atalanta, via alla vendita dei biglietti per la sfida di Coppa Italia: i dettagli

Lazio Atalanta tutto pronto per la semifinale! Arriva il pack speciale e la vendita libera: tutte le modalità comunicate dal club capitolino

La Lazio ha ufficializzato l’apertura della vendita dei biglietti per la semifinale di Coppa Italia Frecciarossa contro l’Atalanta, in programma il prossimo mercoledì, 4 marzo, alle ore 21 presso lo Stadio Olimpico.

Secondo quanto comunicato dal sito ufficiale del club, è prevista una fase di prelazione dedicata a tutti gli abbonati alla stagione 2025/2026. Dalle ore 12:00 del 18 febbraio fino alle 23:59 del 23 febbraio, i possessori di abbonamento digitale (Millenovecento o Eagle) potranno confermare il proprio posto a tariffa unica, acquistando online o nei punti vendita Vivaticket.

Successivamente, dalle ore 10:00 del 27 febbraio, scatterà la vendita libera dei posti non confermati, con prezzi maggiorati rispetto alla prelazione.

Lazio Atalanta Coppa Italia, attivo anche lo Special Pack

Il club ha inoltre lanciato uno “Special Pack” che comprende le gare Lazio Atalanta di Coppa Italia e Lazio Sassuolo di Serie A. L’iniziativa è legata agli acquisti nei Lazio Style 1900 Official Store: con una spesa minima di 20 euro si riceverà un codice per acquistare il mini abbonamento cartaceo a prezzo promozionale.

Modalità e informazioni utili

Per gli acquisti online è prevista una commissione del 3,80%. Le tariffe agevolate per invalidi al 100% e disabili in carrozzella (con accompagnatore) sono disponibili esclusivamente presso i Lazio Style 1900.

I residenti nella provincia di Bergamo potranno acquistare solo nel settore ospiti e se in possesso della Tessera del Tifoso.

All’ingresso sarà obbligatorio esibire un documento di identità per ogni spettatore. Ulteriori dettagli su cambio nominativo e modalità di accesso sono disponibili sui canali ufficiali biancocelesti.