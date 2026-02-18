News
Lazio Atalanta, via alla vendita dei biglietti per la sfida di Coppa Italia: i dettagli
Lazio Atalanta tutto pronto per la semifinale! Arriva il pack speciale e la vendita libera: tutte le modalità comunicate dal club capitolino
La Lazio ha ufficializzato l’apertura della vendita dei biglietti per la semifinale di Coppa Italia Frecciarossa contro l’Atalanta, in programma il prossimo mercoledì, 4 marzo, alle ore 21 presso lo Stadio Olimpico.
Secondo quanto comunicato dal sito ufficiale del club, è prevista una fase di prelazione dedicata a tutti gli abbonati alla stagione 2025/2026. Dalle ore 12:00 del 18 febbraio fino alle 23:59 del 23 febbraio, i possessori di abbonamento digitale (Millenovecento o Eagle) potranno confermare il proprio posto a tariffa unica, acquistando online o nei punti vendita Vivaticket.
Successivamente, dalle ore 10:00 del 27 febbraio, scatterà la vendita libera dei posti non confermati, con prezzi maggiorati rispetto alla prelazione.
Calciomercato Lazio LIVE: permane l’interesse per Gomez!
Lazio Atalanta Coppa Italia, attivo anche lo Special Pack
Il club ha inoltre lanciato uno “Special Pack” che comprende le gare Lazio Atalanta di Coppa Italia e Lazio Sassuolo di Serie A. L’iniziativa è legata agli acquisti nei Lazio Style 1900 Official Store: con una spesa minima di 20 euro si riceverà un codice per acquistare il mini abbonamento cartaceo a prezzo promozionale.
Modalità e informazioni utili
Per gli acquisti online è prevista una commissione del 3,80%. Le tariffe agevolate per invalidi al 100% e disabili in carrozzella (con accompagnatore) sono disponibili esclusivamente presso i Lazio Style 1900.
I residenti nella provincia di Bergamo potranno acquistare solo nel settore ospiti e se in possesso della Tessera del Tifoso.
All’ingresso sarà obbligatorio esibire un documento di identità per ogni spettatore. Ulteriori dettagli su cambio nominativo e modalità di accesso sono disponibili sui canali ufficiali biancocelesti.
News
Bianchessi in trattativa con il Bologna: il ritorno in Serie A dell’ex Lazio è vicino
Bianchessi avvia le trattative con il Bologna: l’ex responsabile del settore giovanile di Lazio e Milan potrebbe iniziare una nuova...
Nuovo stadio Lazio, grande attenzione mediatica per il progetto del futuro Flaminio! I dati
Nuovo stadio Lazio, grande partecipazione per la presentazione del Flaminio: tutti i dati circa la presentazione del progetto dei capitolini...
Torino Lazio, tegola per Baroni in vista del match contro il suo passato: i granata perdono pezzi
Torino Lazio, Baroni perde un titolare per infortunio in vista della sfida contro i capitolini! Tutti gli aggiornamenti in vista...