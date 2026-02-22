Lazio Atalanta, la società capitolina annuncia la vendita dei biglietti per la semifinale di Coppa Italia! I dettagli

Lazio Atalanta, biglietti in vendita per la semifinale di Coppa Italia: informazioni per gli abbonati e sulla vendita libera

La Lazio, come comunicato nel proprio sito ufficiale, ha avviato la vendita dei biglietti per la semifinale di Coppa Italia Frecciarossa contro l’Atalanta, in programma mercoledì 4 marzo alle ore 21:00. La sfida promette di essere una grande occasione per i tifosi biancocelesti, che potranno vivere una serata emozionante al Olimpico.

Lazio Atalanta, come funziona per gli abbonati alla stagione 2025-2026

I possessori di abbonamenti alla stagione 2025-2026 hanno la possibilità di acquistare i biglietti in prelazione, con un prezzo scontato, dal mercoledì 18 febbraio alle ore 12:00 fino a lunedì 23 febbraio alle ore 23:59. Durante questo periodo, gli abbonati potranno confermare il loro posto nello stadio, garantendosi l’accesso all’evento.

Per usufruire della prelazione, sarà necessario inserire il codice della propria card S.S. Lazio nella sezione coupon online o presentarlo al punto vendita. I codici sono:

Da mercoledì 18 febbraio a martedì 3 marzo, sarà possibile acquistare uno Speciale Pack Atalanta e Sassuolo. Il pacchetto sarà solo cartaceo e non digitale, e per accedere agli stadi sarà necessario presentare il biglietto cartaceo.

Lazio Atalanta, vendita libera dei biglietti

A partire da venerdì 27 febbraio alle ore 10:00, i posti liberi e quelli non confermati verranno messi in vendita a prezzi maggiorati. Questi biglietti saranno disponibili attraverso i punti vendita Vivaticket e online.

Non perdere l’opportunità di assistere a questa importante sfida per la Lazio nella Coppa Italia e di vivere un’altra emozionante giornata di campionato con la Serie A!