Lazio Atalanta, ko per Sarri all’Olimpico contro la Dea: tra errori e segnali incoraggianti

Lazio Atalanta lascia l’amaro in bocca ai biancocelesti: buona prestazione a tratti ma gli episodi premiano la Dea che passa

La Lazio cade in casa contro l’Atalanta, che si impone 2-0 all’Olimpico grazie al rigore trasformato da Ederson, centrocampista brasiliano dinamico e decisivo negli inserimenti, e al raddoppio firmato da Nicola Zalewski, esterno offensivo rapido e imprevedibile. Nonostante una prova complessivamente ordinata della squadra di Maurizio Sarri, tecnico noto per il suo calcio propositivo e organizzato, i biancocelesti escono sconfitti, pagando alcuni episodi chiave.

Tra le note più incoraggianti spicca la prestazione di Taylor, protagonista di una prova generosa e continua, capace di coprire ampie porzioni di campo e garantire dinamismo sia in fase di possesso che di non possesso.

Diverso il discorso per Nuno Tavares, esterno portoghese chiamato a dare spinta e qualità: dopo segnali positivi nelle precedenti uscite, questa volta incappa in una serata complicata. Proprio da un suo lancio impreciso nasce l’azione che porta al vantaggio nerazzurro, episodio che pesa sul giudizio complessivo della sua prova.

Gara dai due volti anche per Provstgaard, difensore attento e fisico. Se da un lato salva sulla linea una conclusione pericolosa di Krstovic, evitando il peggio, dall’altro ha contribuiuto indirettamente all’episodio decisivo.

Segnali incoraggianti arrivano invece da Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 entrato al posto di Danilo Cataldi, che porta ordine e qualità nella manovra. Positivi anche i minuti di Ratkov, attaccante fisico e potente, sebbene la clamorosa occasione fallita a tu per tu con la porta resti un rimpianto significativo.

Ultimissime Lazio LIVE: le conferenze di Sarri e Marusic

Lazio Atalanta, i voti dei quotidiani sui giocatori di Sarri

CORRIERE DELLO SPORT – Provedel 6, Marusic 5,5, Gila 6, Patric (dall’1’ st) 5,5, Provstgaard 5,5, Tavares 5, Dele-Bashiru 5,5, Cataldi 5,5, Rovella (dal 22’ st) 6, Taylor 6,5, Cancellieri (dal 34’ st) SV, Isaksen 5, Dia (dal 43’ st) SV, Maldini 5,5, Noslin 5, Ratkov (dal 22’ st) 6. Sarri 5,5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Provedel 5,5, Marusic 5, Gila 6, Patric (dall’1’ st) 5, Provstgaard 6, Tavares 4, Dele-Bashiru 5, Cataldi 5,5, Rovella (dal 22’ st) 6, Taylor 6,5, Cancellieri (dal 34’ st) SV, Isaksen 5,5, Dia (dal 43’ st) SV, Maldini 6, Noslin 5,5, Ratkov (dal 22’ st) 6. Sarri 5,5.

CORRIERE DELLA SERA – Provedel 5,5, Marusic 5,5, Gila 6, Patric (dall’1’ st) 5, Provstgaard 6, Tavares 5, Dele-Bashiru 4,5, Cataldi 5, Rovella (dal 22’ st) 5,5, Taylor 5,5, Cancellieri (dal 34’ st) SV, Isaksen 4,5, Dia (dal 43’ st) SV, Maldini 5, Noslin 5, Ratkov (dal 22’ st) 5,5. Sarri 5,5.