Lazio Atalanta, Raspadori pronto a sfidare Lotito dopo il rifiuto di gennaio!

Lazio Atalanta, il centravanti ex Napoli cerca il riscatto contro il presidente dei capitolini! Il retroscena dopo il mancato trasferimento invernale

La sfida tra Lazio e Atalanta, in programma allo Stadio Olimpico, non sarà solo una battaglia sul campo, ma anche un confronto tra Giacomo Raspadori ed il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Il giovane attaccante, passato all’Atalanta nel mercato di gennaio dopo un breve e deludente periodo all’Atletico Madrid, è stato al centro di una lunga vicenda di mercato che ha visto il club biancoceleste fare tentativi per acquisirlo, senza successo.

Lazio Atalanta, il rifiuto di Lotito e le parole a Raspadori

Raspadori era stato fortemente richiesto da Maurizio Sarri, che lo aveva individuato come sostituto ideale dopo la cessione di Castellanos. Nonostante i tentativi della Lazio, il centravanti ha scelto di accettare l’offerta dell’Atalanta. Come riportato da Tuttosport, il presidente della Lazio aveva detto riguardo all’ex Sassuolo:

«Chi è, Maradona? Non ha mai giocato. Poi vedremo se è meglio quello nostro oppure Raspadori».

Con il passaggio all’Atalanta, l’attaccante della Nazionale ha ora la possibilità di dimostrare al patron della Lazio il suo valore, con il prossimo incontro in programma che diventa un’occasione per “vendicarsi” delle parole di Lotito. Il match diventa così un’importante vetrina per l’attaccante, che cercherà di riscattarsi e di dimostrare che la sua scelta di non approdare a Roma è stata la più giusta. L’appuntamento all’Olimpico si preannuncia quindi ancora più ricco di tensione, tra vecchie polemiche e ambizioni di riscatto.