Lazio Atalanta, Palladino costretto a fare i conti con un’assenza importante? Cosa filtra

Lazio Atalanta, i bergamaschi perdono un protagonista in vista della semifinale di Coppa Italia: le ultime in vista della grande sfida all’Olimpico

Brutte notizie per l’Atalanta in vista dei prossimi impegni, con lo sguardo già rivolto alla sfida chiave contro la Lazio. Dopo l’infortunio di Charles De Ketelaere, anche Giacomo Raspadori, attaccante rapido e tecnico arrivato per aumentare il peso offensivo della Dea, si ferma ai box.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Raspadori avrebbe riportato uno stiramento nel corso della gara proprio contro i biancocelesti. Gli esami avrebbero evidenziato un problema muscolare che lo costringerà a uno stop di circa tre settimane.

Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Zaccagni e Gila! Tutti gli aggiornamenti da Formello

Lazio Atalanta, Coppa Italia nel mirino

L’infortunio rischia di pesare soprattutto in ottica Coppa Italia. Il 4 marzo è infatti in programma all’Olimpico la semifinale d’andata tra Lazio e Atalanta. Si tratta di un appuntamento cruciale per entrambe le squadre. La presenza dell’ex Napoli è ora in forte dubbio: i tempi di recupero rendono complicato un rientro in extremis.

Per il tecnico Raffaele Palladino, chiamato a gestire una fase delicata della stagione, si tratta di una perdita significativa. Raspadori garantisce mobilità, capacità di legare il gioco e inserimenti senza palla, qualità che diventano fondamentali nelle partite ad alta tensione.

Lazio Atalanta, emergenza offensiva per la Dea

Con De Ketelaere già indisponibile e Raspadori fermo ai box, l’Atalanta dovrà ridefinire le gerarchie offensive in vista dei prossimi impegni tra campionato e coppa. Una situazione che potrebbe incidere anche sull’assetto tattico scelto da Palladino per affrontare la Lazio.

In casa biancoceleste, invece, la notizia viene monitorata con attenzione: la semifinale si avvicina e ogni dettaglio può fare la differenza in una doppia sfida che vale l’accesso alla finale.