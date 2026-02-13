Lazio Atalanta, il dato da esaminare sui precedenti nelle sfide contro i bergamaschi

Lazio Atalanta, i capitolini puntano a mantenere il dominio casalingo contro la Dea: il dato che da fiducia a Sarri in vista della delicata partita

Manca ormai pochissimo alla sfida dell’Olimpico tra Lazio e Atalanta, in programma domani, sabato 14 febbraio, alle 18:00. Un incontro che si preannuncia ricco di emozioni e che, storicamente, vede i biancocelesti favoriti, con ben 23 successi in casa contro i bergamaschi. Completano il quadro 20 pareggi e 15 vittorie per gli ospiti.

Lazio Atalanta, il dato sui gol per entrambe le squadre

Un dato particolarmente interessante riguarda i gol segnati da entrambe le squadre: 157 per la Lazio e 157 anche per la Dea, a conferma dell’equilibrio tra le due formazioni. L’ultimo successo dei capitolini risale a più di 10 anni fa, al 6 aprile 2015, quando i biancocelesti trionfarono 1-0 alla New Balance Arena, grazie a una rete di Isaksen.

Lazio Atalanta, difesa in crescita per la squadra di Sarri

Un altro dato positivo per la società capitolina riguarda la difesa: nelle ultime due sfide di Serie A contro l’Atalanta, i biancocelesti non hanno subito alcun gol, segnando un netto miglioramento rispetto alle tradizioni recenti. Un dato che fa ben sperare in vista della sfida di domani.

Il conto alla rovescia sta per scadere: Lazio e Atalanta si sfideranno all’Olimpico in un match che promette spettacolo e che sarà cruciale per entrambe le squadre in ottica campionato.