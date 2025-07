Lazio: ecco quali sono le amichevoli precampionato in esclusiva su DAZN. Tutti i dettagli sui biancocelesti

La stagione calcistica 2025/26 è alle porte, e la Lazio di Maurizio Sarri si prepara a scendere in campo per una serie di amichevoli precampionato che saranno trasmesse in esclusiva su DAZN. L’emittente ha annunciato la copertura integrale degli incontri, offrendo ai tifosi biancocelesti la possibilità di seguire ogni minuto della preparazione estiva comodamente da casa.

Calendario degli incontri

Il primo appuntamento è fissato per sabato 26 luglio alle ore 20:30, quando la Lazio affronterà l’Avellino, squadra militante in Serie C, in un test utile per valutare la condizione atletica dei giocatori. Successivamente, DAZN trasmetterà altre quattro amichevoli che accompagneranno il club romano fino al debutto ufficiale in campionato. Il calendario dettagliato verrà reso noto nei prossimi giorni sul sito ufficiale della Lazio e sui canali DAZN.

Preparazione e obiettivi

Il tecnico Maurizio Sarri, noto per il suo calcio offensivo basato su possesso palla e movimenti coordinati, avrà l’opportunità di testare nuovi schemi tattici e valutare l’integrazione dei nuovi acquisti. Tra i giocatori sotto osservazione figura il centrocampista Danilo Cataldi, cresciuto nel vivaio biancoceleste, fondamentale per il gioco di costruzione e transizione. Mentre in attacco ci saranno Castellanos, l’eterno Pedro e la novità Cancellieri.

Oltre alla trasmissione degli incontri, DAZN proporrà approfondimenti, interviste e analisi tecniche post-partita, offrendo contenuti pensati per gli appassionati più esigenti. L’accordo tra Lazio e DAZN conferma l’importanza crescente delle piattaforme streaming nella diffusione del calcio italiano, soprattutto durante la fase di preparazione. Con DAZN al fianco dei tifosi, la Lazio si prepara a una nuova stagione carica di aspettative e ambizioni.

30 Luglio – Ore 19:30 FENERBAHCE – LAZIO

2 Agosto – Ore 20:00 GALATASARAY – LAZIO

9 Agosto – Ore 16:00 BURNLEY – LAZIO

16 Agosto – Ore 20:00 LAZIO – ATROMITOS