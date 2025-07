Lazio, salta l’amichevole con l’Olympiacos: si ripiega sull’Atromitos, ma i greci arrivano in Italia per un’altra amichevole

Lazio, salta l’amichevole contro l’Olympiacos: i greci affronteranno un’altra squadra di Serie A: i biancocelesti ripiegano sull’Atromitos

Mancava solo l’ufficialità, ma alla fine questa non è mai arrivata. Era praticamente tutto fatto per l’amichevole estiva tra la Lazio e l’Olympiacos, che avrebbe dovuto disputarsi il 16 agosto a Rieti. Tuttavia, l’assenza di un annuncio formale ha spinto la società biancoceleste a ripiegare su un’altra avversaria greca, l’Atromitos, per il proprio test precampionato. La notizia, che ha colto di sorpresa alcuni, chiarisce un piccolo tassello nella programmazione estiva della squadra di Maurizio Sarri.

Nonostante il mancato accordo con la Lazio, il club di Atene sbarcherà comunque in Italia per un’altra prestigiosa amichevole. L’Olympiacos affronterà infatti il Napoli il 14 agosto, nel ritiro azzurro di Castel di Sangro, con fischio d’inizio alle ore 20. Questo spostamento di avversario sottolinea le dinamiche complesse e spesso lastricate di imprevisti nella definizione del calendario delle amichevoli estive, dove dettagli burocratici o logistici possono far saltare intese quasi definite. Per la Lazio, dunque, l’attenzione si sposta sull’Atromitos, un avversario che offrirà comunque un buon banco di prova per continuare la preparazione in vista degli impegni ufficiali.