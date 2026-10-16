Lazio, a Torino per sfatare un tabù lungo 9 anni: Gattuso sfida una Juventus che fatica a segnare

Lazio, i biancocelesti arrivano alla sfida dell’Allianz Stadium con il miglior avvio di sempre in Serie A. La Juventus ha chiuso cinque delle prime sei giornate con meno di tre gol complessivi: i numeri e i precedenti della sfida

La Lazio di Gennaro Gattuso si prepara a uno degli appuntamenti più importanti di questo avvio di stagione. La trasferta contro la Juventus, in programma all’Allianz Stadium, rappresenta un banco di prova significativo per una formazione biancoceleste che ha iniziato il campionato con numeri da record. Dopo sei giornate, infatti, i capitolini hanno conquistato 16 punti, facendo registrare la migliore partenza della propria storia in Serie A. Dall’altra parte ci sarà una squadra bianconera che, almeno sul piano offensivo, non ha ancora trovato la continuità desiderata. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, attraverso le statistiche di Planetwin365.news, in cinque delle prime sei partite di campionato della Juventus sono state realizzate complessivamente non più di due reti. Un dato interessante in vista del confronto con una Lazio che ha costruito buona parte dei propri successi sulla solidità difensiva.

Gennaro Gattuso cerca la conferma contro la Juventus: i numeri delle due squadre

La sfida di Torino metterà di fronte due formazioni che, seppur attraverso percorsi differenti, hanno mostrato una particolare attenzione agli equilibri difensivi. La Lazio ha incassato appena 4 gol nelle prime 6 giornate, un rendimento che ha contribuito in maniera determinante alla conquista del primato in classifica.

Il lavoro di Gattuso ha permesso ai biancocelesti di trovare maggiore compattezza, senza rinunciare alla capacità di rendersi pericolosi nella metà campo avversaria.

Anche le statistiche della Juventus suggeriscono una tendenza verso incontri caratterizzati da punteggi contenuti. Secondo i dati di Planetwin365.news, infatti, cinque delle sei gare disputate dai bianconeri in Serie A si sono concluse con un massimo di due reti complessive. Un numero che riguarda il totale dei gol segnati da entrambe le squadre, non soltanto quelli realizzati dalla formazione juventina.

Per la Lazio, dunque, potrebbe rivelarsi fondamentale sfruttare al meglio le occasioni create, considerando che la partita potrebbe essere decisa anche da un singolo episodio.

Lazio, nove anni senza vittorie a Torino contro la Juventus: l’ultimo successo porta la firma di Immobile

Oltre all’importanza della classifica, la trasferta piemontese presenta un ulteriore motivo di interesse per i tifosi biancocelesti.La Lazio non conquista una vittoria in campionato sul campo della Juventus da nove anni.

L’ultimo successo risale infatti al 14 ottobre 2017, quando la formazione capitolina riuscì a imporsi per 2-1 grazie a una straordinaria prestazione di Ciro Immobile.L’ex centravanti biancoceleste realizzò una doppietta decisiva, ribaltando il vantaggio iniziale dei padroni di casa e regalando alla Lazio una vittoria rimasta nella memoria dei sostenitori.

Da allora, la trasferta contro la Juventus si è trasformata in un appuntamento particolarmente complicato per il club romano. Adesso toccherà alla squadra di Gattuso provare a interrompere questa lunga serie negativa, sfruttando l’entusiasmo generato da un inizio di stagione superiore alle aspettative.

Una vittoria all’Allianz Stadium avrebbe un valore importante non soltanto per la classifica, ma anche per la fiducia di un gruppo chiamato a dimostrare la propria competitività contro le principali avversarie del campionato.

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Lazio-Juventus, da Zarate a Dybala: i precedenti e le giocate rimaste nella storia

La rivalità sportiva tra Lazio e Juventus ha regalato negli anni numerosi episodi indimenticabili, spesso decisi dalle qualità individuali dei protagonisti. Tra le reti più spettacolari realizzate dai biancocelesti contro i bianconeri spicca quella di Mauro Zarate nell’aprile del 2009, durante la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

L’attaccante argentino superò Gianluigi Buffon con una conclusione a giro di grande precisione, contribuendo al successo della Lazio e alla conquista della finale della competizione. Un episodio che rappresenta ancora oggi uno dei momenti più significativi della storia recente di questa sfida.

Sul fronte juventino, invece, resta celebre la rete realizzata da Paulo Dybala nel marzo del 2018. L’argentino riuscì a decidere l’incontro nei minuti di recupero con una conclusione acrobatica, regalando ai bianconeri una vittoria arrivata quando il pareggio sembrava ormai inevitabile.

Due episodi molto diversi, ma accomunati dalla capacità dei singoli di cambiare il risultato di una partita particolarmente equilibrata.

Per la Lazio la trasferta contro la Juventus è il primo grande esame per il primato di Gattuso

Il confronto con la Juventus arriva in un momento delicato e allo stesso tempo entusiasmante per la Lazio. I 16 punti conquistati nelle prime sei giornate, frutto di cinque vittorie e un pareggio, hanno permesso ai biancocelesti di stabilire un nuovo primato societario e di presentarsi a Torino con grande fiducia.

Tuttavia, affrontare una diretta concorrente di alto livello rappresenta una verifica differente rispetto alle precedenti uscite stagionali. La formazione di Gattuso dovrà dimostrare di saper mantenere la propria organizzazione anche contro un’avversaria capace di mettere sotto pressione la difesa e di sfruttare gli episodi favorevoli.

La solidità mostrata finora costituisce un punto di partenza importante, ma sarà altrettanto determinante la capacità di gestire il possesso e trovare soluzioni efficaci negli ultimi metri.

Interrompere il digiuno di vittorie a Torino, che dura dal 2017, sarebbe un segnale importante per le ambizioni della Lazio. E con una Juventus che nelle prime sei giornate è stata protagonista soprattutto di partite con pochi gol, l’attenzione ai dettagli potrebbe fare la differenza.