Lazio, scatta l'allarme per quel giocatore: ancora incerti i tempi di recupero...

Lazio, scatta l’allarme per quel giocatore biancoceleste: oggi sono ancora incerti i tempi di recupero dell’esterno

Il futuro prossimo di Gustav Isaksen, talentuoso esterno offensivo della Lazio e nazionale danese classe 2001, resta avvolto nell’incertezza a causa della mononucleosi, una patologia subdola che compromette resistenza fisica e tempi di recupero. Acquistato la scorsa stagione dal Midtjylland per rinforzare le corsie offensive biancocelesti, Isaksen ha mostrato lampi di talento ma ora è costretto a un nuovo stop.

La situazione clinica

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, le condizioni di Isaksen sono ancora fragili. Nonostante qualche lieve miglioramento, il recupero completo è tutt’altro che vicino. La mononucleosi, infatti, presenta una casistica clinica estremamente variabile, con prognosi che oscillano dalle poche settimane fino a diversi mesi. Proprio per questo, risulta difficile ipotizzare una sua presenza nei primi due turni del campionato di Serie A. Più realistico, invece, pensare a un possibile rientro per il match del 14 settembre contro il Sassuolo, anche se resta solo una speranza da confermare.

Soluzioni tattiche: si fa avanti Cancellieri

Nel frattempo, mister Maurizio Sarri— nuovo tecnico della Lazio, noto per il suo approccio tattico equilibrato — ha scelto di affidarsi a Matteo Cancellieri, esterno classe 2002 arrivato qualche anno fa dal Verona. Il giovane italiano sta cogliendo al volo l’occasione, offrendo prestazioni convincenti sia in fase offensiva che difensiva. Il suo dinamismo e la capacità di coprire tutta la fascia lo stanno rendendo un elemento prezioso nello scacchiere capitolino.

Prospettive per la Lazio

L’infortunio di Isaksen rappresenta un problema non di poco conto per la Lazio, soprattutto in vista dell’avvio di stagione. Tuttavia, la crescita di Cancellieri e le soluzioni alternative a disposizione di Sarri permettono al club di affrontare l’emergenza con un certo grado di serenità. La situazione sarà monitorata costantemente nei prossimi giorni per valutare eventuali nuovi sviluppi.