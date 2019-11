Lazio, Adailton: «Immobile il più forte d’Italia in assoluto»

Lazio, Adailton: le parole dell’ex attaccante che ha parlato anche di Ciro Immobile e del momento dei biancocelesti

L’ex attaccante di Verona, Genoa e Bologna Adailton è intervenuto ai microfoni di Radiosei per dire la sua sul momento che sta vivendo la Lazio.

«Giocare con Immobile sarebbe bellissimo, riesce a darti sempre una soluzione, come Di Vaio, anche lui sapeva attaccare lo spazio come pochi. È il più forte in Italia, in assoluto. La Lazio, ritrovando anche Luis Alberto, ha guadagnato tanto rispetto alla scorsa stagione. È veramente l’uomo in più e quando è in forma fa la differenza. Dà quel tocco in più di qualità negli ultimi 30 metri, in qualche modo mi somiglia. Un posto in Champions? Per il suo percorso la Lazio è tra le favorite, ha più continuità, anche grazie alla scelta di trattenere Inzaghi. Sta dimostrando di essere stabilmente una delle principali forze del nostro campionato».

«Europa League? Esagerare nel turnover aumenta il rischio di uscire, è anche vero che giocare queste partite è utile per fare esperienza».