Lazio, continua a crescere l'entusiasmo. Ecco il dato che si è registrato durante la campagna abbonamenti - Lazio News 24

Lazio, continua a crescere l’entusiasmo: superata quota 26.000 abbonamenti. La situazione

In casa Lazio l’entusiasmo continua a salire. La campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025 sta registrando numeri molto positivi e in costante crescita, segnale evidente di un ambiente che ha voglia di sostenere la squadra e credere nel nuovo corso. Secondo gli ultimi dati ufficiali, sono già oltre 26.000 le tessere sottoscritte dai tifosi biancocelesti, un traguardo importante che testimonia il legame sempre più forte tra la squadra e il proprio popolo.

I settori più caldi dello stadio Olimpico, come Curva Nord e Distinti, risultano già sold-out: ogni posto disponibile è stato occupato in tempi record. Questo dato rappresenta un segnale fortissimo per la società, che in un momento di transizione – con nuovi innesti e un progetto tecnico rinnovato – può contare su un sostegno costante da parte dei propri sostenitori.

La Lazio, dopo un’annata caratterizzata da alti e bassi, vuole rilanciarsi in Serie A e in Europa. L’obiettivo è tornare stabilmente ai vertici e i tifosi sembrano voler fare la propria parte sin dal primo giorno. Il pubblico dell’Olimpico, da sempre esigente ma appassionato, ha risposto con entusiasmo all’appello della società, e il ritmo delle sottoscrizioni lascia immaginare che il dato finale possa avvicinarsi alle 30.000 tessere.

Il club, attraverso i propri canali ufficiali, ha voluto ringraziare la tifoseria per la fiducia dimostrata, ricordando che la campagna abbonamenti è ancora aperta e che restano disponibili posti in altri settori dello stadio. Anche il presidente Claudio Lotito, in una recente intervista, ha sottolineato quanto il sostegno dei tifosi sia fondamentale per alimentare l’ambizione del club e trasmettere entusiasmo a tutto l’ambiente.

Nel frattempo, la squadra prosegue il ritiro precampionato con l’obiettivo di arrivare al meglio alla prima giornata. Il tecnico Maurizio Sarri sta lavorando per integrare i nuovi arrivati e trovare il giusto equilibrio in campo. Ma fuori, sugli spalti, il gruppo è già compatto: la Lazio ha trovato nella propria gente la prima vera arma per affrontare la nuova stagione.

Con oltre 26.000 cuori biancocelesti già pronti a sostenere la squadra partita dopo partita, l’Olimpico si prepara a diventare un fortino. E la stagione 2024/2025 può iniziare nel segno dell’orgoglio laziale.