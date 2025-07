Lazio, un vero e proprio boom di abbonamenti. Ecco cosa è successo in particolare! - Lazio News 24

Condividi via email

Lazio, boom di abbonamenti: superata quota 26.300, Curva Nord esaurita. La situazione attuale

Il legame tra i tifosi e la Lazio si conferma più solido che mai. L’entusiasmo della tifoseria biancoceleste sta trovando espressione concreta nella campagna abbonamenti 2025/26, che sta registrando numeri da record. Il messaggio proveniente dal popolo laziale è inequivocabile: nulla può spezzare l’amore per questi colori.

Nei giorni scorsi, è stata superata quota 26.000 abbonamenti, e il dato continua a crescere costantemente. Come appreso da fonti vicine alla società, al momento sono state sottoscritte 26.300 tessere, a meno di un mese dall’inizio del nuovo campionato di Serie A. Un risultato che non solo testimonia la passione incondizionata per la Lazio, ma proietta la società verso traguardi ancora più importanti.

I settori più caldi dello stadio, Curva Nord e Distinti, sono già esauriti, a conferma del forte coinvolgimento della tifoseria organizzata. Nonostante il periodo estivo e l’attesa per ulteriori novità di mercato, i sostenitori biancocelesti hanno deciso di dimostrare fiducia fin da subito, assicurandosi il posto allo stadio per l’intera stagione.

L’attuale campagna abbonamenti si sta rivelando tra le migliori degli ultimi anni, tanto da essere già classificata tra le prime cinque dell’era Lotito. Un risultato che acquista ancora più valore se confrontato con i dati della stagione 2022/23, quando vennero sottoscritti 26.193 abbonamenti — uno dei record della gestione attuale. Ora quel traguardo è stato ufficialmente superato.

Il clima attorno alla Lazio è positivo, anche grazie alle aspettative per il nuovo corso tecnico e alle ambizioni europee della squadra. I tifosi stanno rispondendo presente, spinti dalla voglia di tornare protagonisti sia in Italia che nelle competizioni internazionali.

Anche se è ancora presto per parlare di cifre definitive, è chiaro che l’obiettivo della società è quello di continuare su questa strada e superare quota 30.000. Un traguardo che, visti i numeri attuali e la passione dei tifosi, non appare affatto irraggiungibile.

La Lazio, insomma, può contare su una base solida e fedele: i suoi tifosi, pronti ancora una volta a riempire lo stadio e sostenere la squadra in ogni sfida.