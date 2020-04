LAVAGNA TATTICA – Lazzari deve crescere nella precisione dei cross

Lazzari è una pedina importantissima per la Lazio di Inzaghi. Tuttavia, l’esterno sta un po’ mancando nella rifinitura

Lazzari è stato l’ennesimo acquisto intelligente della Lazio di Tare. L’ex Spal si è sposato benissimo nella formazione biancoceleste, che aveva bisogno di un quinto dalle simili caratteristiche.

L’unico aspetto in cui l’esterno deve migliorare è nell’apporto in fase di rifinitura, dove non si sta rivelando un valore aggiunto come si sperava. Effettua meno assist e passaggi chiave rispetto all’anno scorso. Il dato sui cross è indicativo: Lazzari ne ha azzeccati appena 19 su un totale di 84. Precisione nettamente inferiore rispetto a quella di Luis Alberto, Jony e Lulic. Forse è quello l’unico aspetto in cui Lazzari deve dare qualcosa in più alla squadra.