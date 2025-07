Laurienté al Sunderland è saltato: perché una buona notizia per la Lazio. I biancocelesti possono tirare un sospiro di sollievo

Un clamoroso colpo di scena nel mercato del Sassuolo potrebbe trasformarsi in un inatteso assist per la Lazio. Nelle ultime ore, come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, è saltato il trasferimento che avrebbe dovuto portare Armand Laurienté al Sunderland. Una rottura avvenuta proprio sul traguardo, che congela un’operazione da 20 milioni di euro per il club neroverde e, indirettamente, fa sorridere Maurizio Sarri.

Colpo di scena: salta il trasferimento di Laurienté

L’affare era considerato concluso. L’attaccante francese era già volato in Inghilterra sabato, pronto a sostenere le visite mediche e a firmare il nuovo contratto. Tuttavia, qualcosa è andato storto e l’operazione è clamorosamente saltata. Per il Sassuolo si tratta di un danno notevole: la società vede sfumare un incasso di circa 20 milioni di euro che avrebbe dovuto finanziare il mercato in entrata, costringendola ora a rivedere le proprie strategie.

Una buona notizia per la Lazio e il sogno Insigne

La mancata cessione di Laurienté è una notizia che interessa da vicino la Lazio. Con i 20 milioni incassati, infatti, il Sassuolo era pronto a reinvestire e aveva individuato in Lorenzo Insigne uno dei possibili sostituti. Questo rappresentava una minaccia concreta per i biancocelesti: il club emiliano avrebbe potuto tesserare l’attaccante svincolato immediatamente, “bruciando sul tempo” la Lazio, che, a causa del mercato bloccato, può ingaggiarlo solo a partire da gennaio.

La strada per Insigne a gennaio ora è più in discesa

Con il mancato incasso, è ora molto improbabile che il Sassuolo possa affondare il colpo per un giocatore con l’ingaggio di Insigne. Di fatto, la rottura tra Laurienté e il Sunderland elimina il principale e più tempestivo concorrente per l’ex capitano del Napoli. La strada per la Lazio, che continua a lavorare per portarlo a Formello a gennaio secondo i piani di Sarri, appare ora decisamente più in discesa.