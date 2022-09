La Lazio e le trasferte europee: bilancio negativo e trend da invertire

La sconfitta di ieri sera contro il Midtjylland ha aggravato il già pessimo bilancio delle trasferte europee della Lazio: trend da invertire

Il netto 5-1 subito ieri dal Midtjylland in Europa League, oltre a complicare il discorso qualificazione agli ottavi, ha riproposto un tema ricorrente in casa Lazio.

Il bilancio delle trasferte europee dei biancocelesti infatti è sostanzialmente da incubo: dopo la vittoria del 2018 sul campo del Marsiglia (1-3), nelle successive 14 sfide è arrivata solo la vittoria dello scorso anno contro la Lokomotiv Mosca. Per il resto 9 sconfitte e 4 pareggi, di cui 3 in Champions League. Il dato è da invertire necessariamente per poter cullare sogni e ambizioni.