Koné non chiede scusa: «Esultanza nel derby? Ho messo la maglia sulla loro bandiera, l’hanno presa male ma…». Le parole del centrocampista

l derby della Capitale non finisce al triplice fischio. A giorni di distanza dalla vittoria della Roma sulla Lazio, a far discutere è ancora il gesto polemico di Manu Koné, che a fine partita ha piantato la sua maglia sulla bandierina del calcio d’angolo, un atto di scherno e di conquista territoriale che ha infiammato l’ambiente. Ora, in un’intervista a Il Corriere della Sera, è lo stesso centrocampista francese a tornare sull’episodio, senza fare alcun passo indietro.

Le sue parole sono una rivendicazione orgogliosa, la spiegazione di un gesto che, a suo dire, rientra a pieno titolo nello spirito di una delle partite più sentite al mondo. «Nelle gare importanti bisogna lasciare il segno, con la Lazio lo era. Ho messo la maglia sulla loro bandiera. Qualcuno l’ha presa male, ma resta il derby».

Koné, dunque, non chiede scusa. Anzi, rivendica la sua esultanza come parte integrante di una rivalità in cui certi “sfottò” sono concessi. La sua giustificazione, “ma resta il derby”, è la sintesi perfetta di una filosofia che accetta la provocazione come elemento inscindibile della stracittadina. La scelta di definire la bandierina del corner “la loro bandiera” è un’ulteriore, sottile provocazione che dimostra come il gesto fosse pienamente voluto e pensato per lasciare il segno, come lui stesso ha ammesso.

Se da un lato la sua esultanza ha scatenato l’ira della tifoseria laziale, dall’altro lo ha consacrato ancora di più come un idolo per il popolo giallorosso. Con la sua prestazione in campo e con questo gesto di “garra” e appartenenza, Koné ha dimostrato di aver capito fino in fondo cosa significhi giocare e vincere un derby a Roma. Un nuovo beniamino per la Curva Sud, che in lui ha trovato un lottatore pronto a tutto per difendere i colori della Capitale.