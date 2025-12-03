Klose tra passato biancoceleste e ambizioni future: «Il mio sogno è allenare in quel torneo! La situazione extracampo della Lazio? Ecco cosa penso»

 Klose tra passato e ambizioni: «Lazio? Ecco cosa penso»
La storia tra Miro Klose e la Lazio continua anche a distanza. Oggi alla guida del Norimberga, il tecnico tedesco – protagonista in biancoceleste dal 2011 al 2016 – segue ancora con grande attenzione la sua ex squadra. E sulle colonne del Corriere della Sera ha ripercorso il suo inizio difficile in Germania, il modello di lavoro adottato e la situazione che sta vivendo il club capitolino.

NORIMBERGA – «Il dialogo col club è sempre stato propositivo e trasparente. Sapevamo che dovevamo cominciare a fare punti. Il mercato aperto ci ha aiutati a sistemare la squadra. Molti ragazzi arrivavano dalle giovanili e avevano bisogno di tempo per assorbire il cambiamento».

IL SUO METODO – «Alleniamo il talento. I ragazzi dai 14 ai 16 anni e quelli dai 17 ai 19 vengono divisi in gruppi con esercizi specifici. Io e il mio staff facciamo sedute solo per loro, per capire su quali profili puntare. Lubach? Sta migliorando tantissimo».

IDENTITA’ DELLA LAZIO – «Conoscendo l’ambiente, credo che i problemi vengano percepiti peggio visti i risultati della Roma. Ma la Lazio resta un club affascinante. E gioca anche bene. L’idea tattica è chiara e percepibile, questo è importante».

SITUAZIONE LAZIO«Dimissioni dei precedenti allenatori? Non sono mai un buon segnale, ma non giudico da lontano. Sponsor? Non vengono da soli. Bisogna vedere che tipo di calcio offre la squadra. Deve essere intrigante».

FUTURO DA ALLENATORE – «Vorrei allenare in Champions. Ne ho altri, ma li tengo segreti».

