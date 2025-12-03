 Klose avverte la Lazio: «Serve puntare sui giovani»
Klose avverte la Lazio: «Serve puntare sui giovani. Credo sia importante fare un'analisi. Si deve fare un passo per volta e frenare i problemi»

Manfredini si racconta ripercorrendo la sua carriera: «Razzismo? Pesanti no, ma ho un aneddoto. Lazio? Con Inzaghi e Tare facevamo questo»

Gravina sul blocco del mercato Lazio: «Sostenibilità unica via. Lotito? Le regole le conosceva. Sono per l’indice di liquidità ammissivo: se non lo rispetti sei fuori»

Ravezzani non ci sta: «C’è un grave problema che attanaglia il calcio italiano, ecco quale»

Milan Lazio, Pedullà duro: «Sabato succede la scena madre che ti porta tutte le prove possibili immaginabili...»

Klose avverte la Lazio: «Serve puntare sui giovani. Credo sia importante fare un’analisi. Si deve fare un passo per volta e frenare i problemi»

3 ore ago

Klose avverte la Lazio. L’ex attaccante biancoceleste ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera. Queste le parole sulla situaizone del club

Parla Miroslav Klose, storico ex attaccante della Lazio e campione del mondo con la Germania. Ai taccuini de Il Corriere della Sera, il bomber ha analizzato il periodo complesso vissuto dal club biancoceleste, indicando la strada da seguire per rilanciare il progetto tecnico e societario.

LE PAROLE DI KLOSE – «Credo si debba sempre puntare sui giovani. Ritengo sia importante fare un’analisi profonda della strada che si vuole imboccare. Che tipo di calcio vogliono vedere i tifosi? A cosa tengono loro? Quali giocatori ci sono in rosa e quali possono essere rappresentativi? I calciatori vengono per guadagnare o perché credono di poter raggiungere il successo col club?».

GLI ALTRI CONSIGLI – «Si deve sempre cercare di fare un passo per volta, ma soprattutto bisogna mettere un freno ai problemi. E poi cominciare a migliorare un dettaglio dopo l’altro».

