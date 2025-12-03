Klose avverte la Lazio. L’ex attaccante biancoceleste ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera. Queste le parole sulla situaizone del club

Parla Miroslav Klose, storico ex attaccante della Lazio e campione del mondo con la Germania. Ai taccuini de Il Corriere della Sera, il bomber ha analizzato il periodo complesso vissuto dal club biancoceleste, indicando la strada da seguire per rilanciare il progetto tecnico e societario.

LE PAROLE DI KLOSE – «Credo si debba sempre puntare sui giovani. Ritengo sia importante fare un’analisi profonda della strada che si vuole imboccare. Che tipo di calcio vogliono vedere i tifosi? A cosa tengono loro? Quali giocatori ci sono in rosa e quali possono essere rappresentativi? I calciatori vengono per guadagnare o perché credono di poter raggiungere il successo col club?».

GLI ALTRI CONSIGLI – «Si deve sempre cercare di fare un passo per volta, ma soprattutto bisogna mettere un freno ai problemi. E poi cominciare a migliorare un dettaglio dopo l’altro».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Klose avverte la Lazio: «Serve puntare sui giovani. Credo sia importante fare un'analisi. Si deve fare un passo per volta e frenare i problemi» 23

QUOTE LAZIO MILAN – Inizia l’avventura in Coppa Italia per la Lazio di Sarri che dovrò superare, in questi ottavi di finale, un ostico Milan, reduce da una vittoria in campionato proprio contro i biancocelesti.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.