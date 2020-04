Calciomercato Lazio, Kiyine sulle orme di Luiz Felipe e Strakosha?

Kiyine potrebbe seguire le orme di Luiz Felipe e Strakosha: farsi le ossa a Salerno per poi imporsi alla Lazio

L’asse Roma-Salerno è sempre acceso. Una corsia preferenziale lega le due città, dove viaggiano nuovi talenti del mondo del calcio. Dopo Luiz Felipe e Strakosha – cresciuti professionalmente alla Salernitana, prima di approdare alla Lazio – potrebbe essere il turno di Kiyine.

Il giocatore – come ricordato da La Gazzetta dello Sport – è di proprietà del club biancoceleste, ma in granata è riuscito a consacrarsi sotto la guida di Ventura con 26 presenze ed 8 reti.

Alla Lazio di Inzaghi può funzionare da jolly: sa infatti muoversi sia come quinto a sinistra, che terzino o mezzala. Kiyine potrebbe essere quindi uno dei prossimi rinforzi per il tecnico piacentino…