Keita Baldé in lutto: è scomparso il padre. Il messaggio di cordoglio della Lazio nei confronti del suo ex attaccante e della famiglia

Un grave lutto ha colpito uno dei talenti più cristallini cresciuti nel settore giovanile della Lazio negli ultimi anni. Keita Baldé, ex attaccante biancoceleste, sta affrontando un momento di profondo dolore per la scomparsa del suo caro papà. La notizia ha scosso il mondo Lazio, che non ha fatto mancare la sua vicinanza e il suo affetto al giocatore senegalese.

Keita, arrivato a Formello giovanissimo, è esploso proprio con l’aquila sul petto, diventando un idolo dei tifosi grazie alla sua velocità, ai suoi dribbling e ai suoi gol spettacolari. Sebbene la sua carriera lo abbia poi portato a vestire altre maglie prestigiose in Italia e in Europa, il suo legame con i colori biancocelesti è sempre rimasto speciale, come testimoniato dalla pronta e sentita reazione della società.

Il club, attraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri canali, ha voluto stringersi attorno al suo ex gioiello in questo momento così difficile.

“La S.S. Lazio esprime le più sentite condoglianze all’ex attaccante biancoceleste Keita Baldé per la scomparsa del suo caro papà. In questo momento di profondo dolore, il Presidente, lo staff, i giocatori e l’intera comunità biancoceleste si stringono con affetto attorno alla famiglia”.

Un messaggio di cordoglio che non è rimasto isolato. Subito dopo la pubblicazione della nota, un’ondata di affetto si è riversata sui social network da parte dei tifosi laziali, che non hanno dimenticato le emozioni regalate da Keita con la loro maglia. In tanti, tra ex compagni e semplici sostenitori, stanno inviando messaggi di vicinanza e conforto al giocatore. In un momento di dolore così intimo e personale, l’intera comunità biancoceleste si è riunita come una grande famiglia per sostenere uno dei suoi figli, dimostrando che certi legami vanno oltre il campo e durano per sempre.