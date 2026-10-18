Nove anni dall’ultima impresa allo Stadium! Marusic è l’unico superstite: ecco chi giocava

L’ultima vittoria della Lazio contro la Juventus all’Allianz Stadium risale addirittura al 2017: ecco chi c’era in campo nove anni fa

La Lazio si prepara a tornare all’Allianz Stadium con un obiettivo preciso: interrompere un digiuno che dura ormai da nove anni. L’ultimo successo dei biancocelesti sul campo della Juventus risale infatti al 14 ottobre 2017, quando la squadra allenata da Simone Inzaghi riuscì a imporsi per 1-2 grazie a una straordinaria doppietta di Ciro Immobile. Da quella serata sono cambiate tantissime cose, a cominciare dai protagonisti in campo: soltanto un calciatore di quella formazione fa ancora parte della rosa laziale.

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L’ultima vittoria allo Stadium risale al 2017: la notte indimenticabile di Immobile

Era il 14 ottobre 2017 quando la Lazio firmò una delle imprese più significative della gestione Simone Inzaghi. Contro una Juventus abituata a dominare davanti al proprio pubblico, i biancocelesti riuscirono a ribaltare lo svantaggio iniziale, conquistando tre punti pesantissimi.

A sbloccare il risultato fu Douglas Costa, ma nella ripresa salì in cattedra Ciro Immobile. L’attaccante campano realizzò una doppietta che ribaltò completamente la partita, regalando alla formazione capitolina una vittoria destinata a rimanere nella memoria dei tifosi.

Decisivo anche Thomas Strakosha, protagonista nel finale con il rigore parato a Paulo Dybala. Un intervento che permise alla Lazio di conservare il vantaggio e festeggiare un successo storico.

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La formazione dell’ultima vittoria a Torino: da Milinkovic-Savic a Luis Alberto

Ma quali erano gli undici giocatori scelti da Simone Inzaghi per affrontare la Juventus? Il tecnico biancoceleste si affidò al suo collaudato 3-5-1-1, un sistema capace di valorizzare le caratteristiche dei protagonisti di quella stagione.

La formazione titolare era composta da Strakosha tra i pali; Bastos, De Vrij e Radu in difesa; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Lulic a centrocampo; Luis Alberto alle spalle di Immobile.

Una squadra che poteva contare su qualità, esperienza e grande organizzazione tattica. Il talento di Luis Alberto, gli inserimenti di Milinkovic-Savic e il fiuto del gol di Immobile rappresentavano alcune delle principali armi a disposizione di Inzaghi.

Juventus Lazio, Marusic è l’unico superstite di quella squadra

A distanza di nove anni, il dato più curioso riguarda proprio i protagonisti di quella vittoria. Adam Marusic è infatti l’unico giocatore di quella formazione ancora presente nell’organico biancoceleste. Il laterale montenegrino rappresenta dunque un collegamento diretto tra la Lazio di Simone Inzaghi e quella attuale guidata da Gennaro Gattuso. Un testimone di un’impresa che il club capitolino sogna di ripetere.

Per Marusic la prossima sfida contro la Juventus avrà quindi un significato particolare. Il difensore conosce già la sensazione di espugnare lo Stadium con la maglia biancoceleste e potrebbe contribuire a interrompere un’attesa lunga quasi un decennio.

La Lazio proverà a scrivere un nuovo capitolo della propria storia a Torino, con l’obiettivo di regalare ai tifosi una gioia che manca dall’ormai lontano 2017.