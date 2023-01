Juventus Lazio Coppa Italia, UFFICIALE la data del match: quando si gioca il match valido per i quarti di finale

La Lega Serie A ha reso noto che la gara Juventus-Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa, si disputerà giovedì 2 febbraio 2023 presso l’Allianz Stadium di Torino.

In caso di passaggio del turno, i biancocelesti affronteranno in semifinale della competizione la vincente di Inter-Atalanta, in programma martedì 31 gennaio