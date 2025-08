Juventus imballata in amichevole: 2-2 con la Reggiana (Serie B). I bianconeri di Tudor ancora in fase di rodaggio

La nuova Juventus di Igor Tudor inizia il suo precampionato con un pareggio casalingo per 2-2 contro una tenace Reggiana. In un test tipicamente estivo, con le gambe ancora imballate dai pesanti carichi di lavoro, i bianconeri hanno mostrato luci e ombre, passando in svantaggio, ribaltando il risultato e subendo il pareggio finale a causa di alcune disattenzioni difensive.

La notizia più importante della giornata, tuttavia, è il rientro in campo di Gleison Bremer. A trecento giorni dal grave infortunio al ginocchio subito a Lipsia, il difensore brasiliano è tornato al centro della difesa, mostrando subito la consueta grinta nei duelli e nei contrasti. Un recupero fondamentale per la retroguardia di Tudor. Il primo tempo ha visto anche l’esordio del nuovo bomber Jonathan David: l’ex Lilla si è mosso bene, sfiorando il gol in un paio di occasioni. A trovare la rete è stato però Francisco Conceição, bravo a pareggiare con un rasoterra preciso (23’) meno di un minuto dopo il gol a sorpresa di Girma per la Reggiana (22’), nato da un errore in impostazione della difesa juventina.

Nella ripresa, con una squadra completamente rinnovata, è stato Dušan Vlahović a prendersi la scena: al serbo sono bastati due minuti per firmare il sorpasso con una zampata sotto porta, dopo aver anche colpito una traversa. La Reggiana, però, non ha mollato e ha trovato il definitivo 2-2 al 70′ con un colpo di testa di Gondo, che ha approfittato di un’altra indecisione difensiva.

Sul fronte calciomercato, da segnalare le assenze di Douglas Luiz, Weah e Arthur, nemmeno in panchina e sempre più vicini all’addio. Dopo la partita, la Juventus è volata in Germania per un ritiro presso il quartier generale dell’Adidas fino al 9 agosto. Il prossimo test, ben più probante, è in programma il 10 agosto contro il Borussia Dortmund.