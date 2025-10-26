Juve Lazio Primavera, Padoin parla nel post partita: «La partita si è giocata in due fasi: nella ripresa i nostri hanno sporcato la gara, facedo questo! Sottolineo anche...»

Juve Lazio Primavera, Padoin parla nel post partita del match vinto in U20 a Vinovo. Le parole del tecnico bianconero sul match

Simone Padoin, allenatore della Juventus Primavera, ha commentato con soddisfazione la vittoria per 1-0 contro la Lazio a Vinovo, sottolineando l’importanza del risultato e l’ottima risposta da parte della squadra. Il gol decisivo è arrivato grazie a una splendida conclusione di Finocchiaro, ma il tecnico ha elogiato anche altri aspetti della prestazione. LA CRONACA DI JUVE LAZIO PRIMAVERA

PAROLE – «Sono molto soddisfatto della gara giocata dai miei ragazzi. La partita si è giocata in due fasi: nella prima la Lazio ci ha lasciato manovrare il pallone ed è stato un peccato non chiudere in vantaggio il primo tempo avendolo giocato con qualità, mentre nella ripresa i nostri avversari hanno sporcato un po’ la gara, mettendola sul piano fisico, ma siamo ugualmente riusciti a giocarci le nostre carte e a trovare la via della rete con una bellissima conclusione di Finocchiaro. Siamo davvero felici per questa vittoria, anche perchè è arrivata senza incassare reti. Inoltre la risposta dei giocatori meno impiegati in questo inizio di stagione così – come Keutgen e Tiozzo dal primo minuto e Repciuc, Vallana e Durmisi a gara in corso – è stata ottima.

Ci tengo anche a sottolineare la felicità per il rientro di Radu tra i pali. Abbiamo portieri di assoluto valore e questo aspetto mi rende davvero tranquillo. Tra sei giorni (sabato 1° novembre) andremo a Napoli a giocare una partita molto importante. Riposeremo un giorno e da martedì prepareremo al meglio la trasferta in Campania contro una squadra che sicuramente avrà bisogno di punti».