Juve Lazio Primavera, Padoin parla nel post partita: «La partita si è giocata in due fasi: nella ripresa i nostri hanno sporcato la gara, facedo questo! Sottolineo anche...»

Juve Lazio Primavera, Padoin parla nel post partita del match vinto in U20 a Vinovo. Le parole del tecnico bianconero sul match

Simone Padoin, allenatore della Juventus Primavera, ha commentato con soddisfazione la vittoria per 1-0 contro la Lazio a Vinovo, sottolineando l’importanza del risultato e l’ottima risposta da parte della squadra. Il gol decisivo è arrivato grazie a una splendida conclusione di Finocchiaro, ma il tecnico ha elogiato anche altri aspetti della prestazione. LA CRONACA DI JUVE LAZIO PRIMAVERA

PAROLE «Sono molto soddisfatto della gara giocata dai miei ragazzi. La partita si è giocata in due fasi: nella prima la Lazio ci ha lasciato manovrare il pallone ed è stato un peccato non chiudere in vantaggio il primo tempo avendolo giocato con qualità, mentre nella ripresa i nostri avversari hanno sporcato un po’ la gara, mettendola sul piano fisico, ma siamo ugualmente riusciti a giocarci le nostre carte e a trovare la via della rete con una bellissima conclusione di Finocchiaro. Siamo davvero felici per questa vittoria, anche perchè è arrivata senza incassare reti. Inoltre la risposta dei giocatori meno impiegati in questo inizio di stagione così – come Keutgen e Tiozzo dal primo minuto e Repciuc, Vallana e Durmisi a gara in corso – è stata ottima.

Ci tengo anche a sottolineare la felicità per il rientro di Radu tra i pali. Abbiamo portieri di assoluto valore e questo aspetto mi rende davvero tranquillo. Tra sei giorni (sabato 1° novembre) andremo a Napoli a giocare una partita molto importante. Riposeremo un giorno e da martedì prepareremo al meglio la trasferta in Campania contro una squadra che sicuramente avrà bisogno di punti».

