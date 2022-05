Jony, stagione già finita allo Sporting Gijon?

Sembra essere già finita la stagione di Jony allo Sporting Gijon. L’ex Lazio è stato condizionato da un brutto infortunio

Come riportato da La Voz de Asturias, la chance di una convocazione nelle ultime gare stagionali si fa sempre più sottile per l’esterno spagnolo, alle prese con un problema al polpaccio sinistro. Infatti il giocatore è ritornato ad allenarsi in gruppo solo da pochissimi giorni, ma la situazione non convince del tutto i medici, che temono per una possibile ricaduta