Jacobelli: «Altri al posto di Sarri se ne sarebbero andati sapendo del mercato chiuso, lui invece…»

Xavier Jacobelli nell’intervista esclusiva rilasciata per MilanNews24 ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Lazio di Maurizio Sarri

Xavier Jacobelli ha concesso una lunga intervista ai colleghi di MilanNews24. Il noto giornalista italiano si è espresso su diversi temi, tra questi anche la situazione della Lazio di Maurizio Sarri. Le sue parole:

A mio avviso una menzione particolare va fatta per Maurizio Sarri: nonostante l’estate complicata col mercato bloccato è rimasto sulla panchina della Lazio uscendo dalla sua comfort zone tattica e diventato un tecnico più pragmatico. Cosa ne pensa?

«Sottoscrivo ogni singola parola. Quando Sarri ha firmato per la Lazio, e lo ha detto lui stesso, ignorava il blocco del mercato estivo quindi si è ritrovato con un organico che non poteva essere potenziato. Nonostante questo la Lazio, nonostante le difficoltà incontrate e le due partenze eccellenti in gennaio di Guendouzi e Castellanos, non ha esitato ad adattarsi mettendo da parte anche alcune convinzioni dello stesso Sarri.

In qualche frangente del campionato abbiamo visto anche la Lazio giocare in contropiede, cosa che sarebbe stata impensabile ai tempi del Napoli di Sarri, ma ha fatto di necessità virtù. Questo dimostra la caratura di un tecnico che ha legato il suo nome all’ultimo scudetto della Juve che risale al 2020 dopo il quale c’è stata soltanto la Coppa Italia rivinta da Massimiliano Allegri nel 2024. Sarri è stato un uomo resiliente e soprattutto di parola perchè probabilmente altri al suo posto, l’ha detto lui stesso, se ne sarebbero andati. Sarri invece è rimasto è questa è una nota di merito per il tecnico toscano».

LEGGI L’INTERVISTA ESCLUSIVA A XAVIER JACOBELLI SU MILANNEWS24

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, futuro in Premier per Dia ma c’è un ostacolo: ecco di cosa si tratta