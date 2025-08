Isaksen sulla via del recupero? Cosa trapela verso il Como. Sarri attende buone notizie dall’infermeria, anche sul fronte Gigot

Archiviata la mini-tournée in Turchia, la Lazio è pronta a fare rientro nella Capitale per iniziare l’ultima, cruciale fase della preparazione estiva. Nei prossimi giorni, la squadra di Maurizio Sarri si ritroverà al centro sportivo di Formello per riprendere gli allenamenti. L’obiettivo è farsi trovare pronti per il prestigioso test contro il Burnley e, soprattutto, per l’esordio in campionato. Il tecnico, però, dovrà fare la conta dei giocatori a disposizione, con un’infermeria ancora affollata.

Ritorno a Formello e obiettivo Burnley

Dopo le fatiche delle amichevoli contro Fenerbahce e Galatasaray, il focus si sposta ora sul prossimo impegno internazionale. La Lazio, infatti, volerà in Inghilterra per affrontare il Burnley nella penultima amichevole del suo precampionato. La partita si disputerà sabato 9 agosto (e non 9 luglio, come erroneamente riportato in precedenza) nel loro storico stadio, il Turf Moor. Sarà un banco di prova fondamentale per testare la condizione della squadra contro un avversario di stampo europeo.

L’infermeria: si spera per Gigot e Isaksen

Al suo ritorno a Formello, Sarri spera di ricevere buone notizie dall’infermeria e di recuperare almeno due giocatori. Il primo è Samuel Gigot, alle prese da circa due settimane con un fastidioso mal di schiena che lo ha costretto a saltare la trasferta in Turchia. Il secondo è Gustav Isaksen. Come riporta Il Messaggero, l’esterno danese, reduce da una brutta mononucleosi, è in attesa del via libera definitivo dalle analisi mediche per potersi finalmente riaggregare al gruppo e tornare ad allenarsi.

Tempi più lunghi per il recupero di Patric

Dovrà invece attendere ancora Patric. Per il difensore spagnolo i tempi di recupero sono più lunghi. Lo stiramento accusato nelle scorse settimane, infatti, lo terrà lontano dai campi di gioco per almeno un altro mese. Il suo rientro è previsto a ridosso dell’inizio del campionato, ma avrà bisogno di ulteriore tempo per ritrovare la migliore condizione atletica.