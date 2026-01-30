Hanno Detto
Isaksen nel post partita: «Dobbiamo continuare così, è un momento difficile. Ora abbiamo la Coppa e serve continuità»
Isaksen, esterno d’attacco della Lazio, ha parlato nel post partita del match della 23esima giornata contro il Genoa di De Rossi
Isaksen, esterno d’attacco della Lazio, ha parlato nel post partita del match valido per la 23esima giornata di Serie A 2025-2026 contro il Genoa di De Rossi . Le sue parole rilasciate per DAZN:
PARTITA – «Abbiamo dato tutto, siamo stati squadra. Vittoria bellissima, sono contentissimo. Mancano i tifosi ma speriamo siano qui alla prossima partita. Dobbiamo continuare così, è un momento difficile ma vogliamo arrivare più in alto, serve crescere. Ora abbiamo partite importanti, c’è anche la Coppa Italia».
LEGGI ANCHE: Pagelle Lazio Genoa, Pedro e Cataldi glaciali. Isaksen gioie e dolori. Gila rischia di compromettere tutto – VOTI E COMMENTO
News
Lazio, la rete di Pedro mostra la grande desolazione dei capitolini! – FOTO
Lazio Genoa, un ambiente teso e il vuoto sugli spalti è la cornice all’esultanza dell’attaccante spagnolo: la situazione all’Olimpico Nel...
Pagelle Lazio Genoa, Pedro e Cataldi glaciali. Isaksen gioie e dolori. Gila rischia di compromettere tutto – VOTI E COMMENTO
Pagelle Lazio Genoa, i voti e il commento alla prestazione dei calciatori biancocelesti scesi in campo oggi In uno Stadio...
Lazio Genoa, grande protesta della tifoseria e situazione da brividi all’Olimpico: i dettagli
Lazio Genoa, la protesta dei tifosi fa sentire la sua voce! Ecco cos’è avvenuto durante la sfida dei capitolini contro...