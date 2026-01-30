Connect with us

Isaksen nel post partita: «Dobbiamo continuare così, è un momento difficile. Ora abbiamo la Coppa e serve continuità»

Mp Firenze 26/02/2024 - campionato di calcio serie A / Fiorentina-Lazio / foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: Gustav Tang Isaksen

Isaksen, esterno d’attacco della Lazio, ha parlato nel post partita del match della 23esima giornata contro il Genoa di De Rossi

Isaksen, esterno d’attacco della Lazio, ha parlato nel post partita del match valido per la 23esima giornata di Serie A 2025-2026 contro il Genoa di De Rossi . Le sue parole rilasciate per DAZN:

PARTITA – «Abbiamo dato tutto, siamo stati squadra. Vittoria bellissima, sono contentissimo. Mancano i tifosi ma speriamo siano qui alla prossima partita. Dobbiamo continuare così, è un momento difficile ma vogliamo arrivare più in alto, serve crescere. Ora abbiamo partite importanti, c’è anche la Coppa Italia».

