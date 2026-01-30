Pagelle Lazio Genoa, Pedro e Cataldi glaciali. Isaksen gioie e dolori. Gila rischia di compromettere tutto – VOTI E COMMENTO

Pagelle Lazio Genoa, i voti e il commento alla prestazione dei calciatori biancocelesti scesi in campo oggi

In uno Stadio Olimpico praticamente deserto, causa protesta contro il presidente Claudio Lotito, la Lazio di Maurizio Sarri ha ospitato il Genoa di Daniele De Rossi.

Questi voti e commento alla prestazioni dei calciatori biancocelesti scesi in campo questa sera:

PROVEDEL 6 – Bravo su Vitinha nel primo tempo, il rigore lo intuisce ma non basta. Forse poteva fare meglio sul secondo gol.

MARUSIC 6 – A differenza della gara di Lecce è stato decisamente più attento.

GILA 5 – Sbaglia in occasione del rigore. Perde palla, poi rimedia, ma sul tiro di Malinovskyi la para in maniera goffa con il braccio. Rischia di compromettere tutto, ma fortunatamente al 100′ ci pensa Cataldi a risolverla.

PROVSTGAARD 6,5 – Attento su Colombo in chiusura nel primo tempo. Bravo su qualche pallone alto nella ripresa.

PELLEGRINI 6 – Una prova tutto sommato positiva ma pesa quel contropiede 3vs1 sprecato malamente con la palla regalata al portiere avversario. Dall’82’ NUNO TAVARES 6,5 – Positivo il suo ingresso in campo, mette in seria difficoltà la difesa del Genoa.

BASIC 6 – Ci prova un paio di volte dalla distanza, nel secondo tempo il suo tiro di piattone sinistro esce di poco.

CATALDI 7 – Senza infamia e senza lode, gestisce il centrocampo, senza sussulti e senza particolari errori. Ma quella palla al 100′ minuto pesa come un macigno e lui da leader, da capitano, la mette in rete.

TAYLOR 6,5 – Primo tempo opaco, esce nella ripresa, bravo a trovare il gol nell’unica grande occasione avuta. Mezzo voto in più per la sua prima gioia in biancoceleste. Dall’81’ DELE BASHIRU SV

ISAKSEN 6,5 – Assente nei primi quarantacinque minuti, cresce nella ripresa, da due sue giocate nascono i due gol della Lazio. Potrebbe servire meglio a Maldini la palla del potenziale 3-0. Dall’88’ NOSLIN SV

MALDINI 6 – Propositivo e al centro del gioco nel primo tempo, nella ripresa è un po’ calato. Ha un’occasione per fare il 3-0, ma la palla di Isaksen non è delle migliori.

PEDRO 7 – Non solo il calcio di rigore, dove è freddissimo. Lo spagnolo che va per i 39 anni è stato il più frizzante dei suoi. Migliore in campo. Dal 72′ RATKOV 6,5 – Ratkov anticipa tutti di testa al 94′ e Ostigaard para il suo tiro che porta al rigore decisivo.

SARRI 6,5 – Una Lazio decisamente migliore rispetto a quella vista nelle ultime uscite. Ad inizio secondo tempo la gara sembrava in discesa, l’errore di Gila poteva compromettere tutto ma con i cambi e un po’ di fortuna la rimette in piedi.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO