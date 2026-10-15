Inzaghi può tornare in Italia, futuro tutto da scrivere: ecco cosa filtra sull’ex Lazio

Il futuro di Simone Inzaghi torna al centro dell’attenzione: l’ex allenatore della Lazio si avvicina alla scadenza del contratto con l’Al-Hilal. Le novità

Il futuro di Simone Inzaghi potrebbe diventare uno degli argomenti più interessanti dei prossimi mesi. L’ex allenatore della Lazio, protagonista di una lunga esperienza sulla panchina biancoceleste prima del trasferimento all’Inter, sta vivendo una nuova fase della propria carriera in Arabia Saudita, alla guida dell’Al-Hilal.

Il contratto del tecnico italiano, secondo quanto riferito, scadrà al termine della stagione 2026/2027 e non sono ancora arrivate indicazioni definitive su un eventuale prolungamento dell’accordo. Una situazione che inevitabilmente alimenta interrogativi sulle prossime scelte dell’allenatore.

A fare il punto è stato il suo agente, Federico Pastorello, intervenuto ai microfoni di TMW. Il procuratore ha spiegato le motivazioni che hanno accompagnato la scelta dell’Arabia Saudita, soffermandosi anche sulle prospettive future del proprio assistito.

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Pastorello spiega la scelta dell’Arabia Saudita: le parole dell’agente

Nel corso dell’intervista, Federico Pastorello ha sottolineato come il trasferimento all’Al-Hilal abbia rappresentato per Simone Inzaghi un’opportunità importante sotto diversi punti di vista.

Non soltanto una questione economica, dunque, ma anche la possibilità di confrontarsi con un ambiente calcistico differente rispetto a quello europeo. Queste le dichiarazioni: «Intanto conoscere una nuova cultura e un nuovo calcio ti arricchisce sempre, senza dimenticare l’aspetto economico. Se un’offerta ti porta a essere l’allenatore più pagato al mondo non è che puoi fregartene… Il suo contratto è in scadenza, l’obiettivo è portare a casa più trofei possibili e poi a fine anno si prenderanno le decisioni».

Inzaghi, il ritorno in Italia resta un interrogativo

Uno degli aspetti più interessanti riguarda proprio la possibilità di rivedere Simone Inzaghi nel campionato italiano. L’ex tecnico biancoceleste conosce profondamente la Serie A, avendo costruito una parte importante della propria carriera prima con la Lazio e successivamente con l’Inter. Resta aperta anche l’ipotesi di una permanenza in Arabia Saudita, qualora si creassero le condizioni per proseguire il rapporto con l’Al-Hilal.

Il messaggio emerso dall’intervento di Federico Pastorello appare chiaro: Simone Inzaghi non intende anticipare le valutazioni sul proprio futuro professionale. La priorità rimane quella di ottenere il massimo dalla stagione con l’Al-Hilal, cercando di arricchire ulteriormente il proprio palmarès.