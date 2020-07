Inzaghi, le ultime cinque per il record di vittorie dell’era Lotito

Solamente Pioli nel 2014/2015 e Inzaghi nel 2017/2018 avevano centrato il traguardo delle 21 vittorie in una sola stagione di Serie A nell’era Lotito. Il tecnico piacentino va alla ricerca della ventiduesima.

Non sarà facile all’Allianz Stadium, ma Simone Inzaghi cercherà di superare se stesso. Il tecnico di Piacenza è a quota 21 vittorie in campionato, le stesse raggiunte in 38 giornate nell’annata 2017/2018. Stefano Pioli fu il primo a riuscirci nella stagione 2014/2015, ma ora Simone ha la possibilità di sfruttare le ultime cinque giornate per centrare la ventiduesima vittoria e magari per incrementare il bottino. Mai nessun allenatore è riuscito nell’era Lotito a collezionare più di 21 successi in una stessa stagione della massima serie.