Inzaghi, la difesa dell'Inter una garanzia. Alla Lazio però...

Inzaghi ha ereditato la miglior difesa della Serie A, una garanzia che non ha mai avuto. Alla Lazio infatti, erano molti i gol subiti

Sulle pagine de Il Corriere dello Sport viene sottolineato come Simone Inzaghi abbia ereditato da Conte la miglior difesa della Serie A. Eppure per il tecnico piacentino, alla Lazio la fase difensiva era passata in secondo piano.

In biancoceleste il reparto arretrato era spesso il tallone d’Achille, rivelandosi tutt’altro che impermeabile. Solo in un’occasione, nella stagione 19/20, i gol erano stati 42, risultando la seconda miglior difesa alle spalle della stessa Inter (36). Per il resto, dietro si è sempre ballato: ottava difesa lo scorso campionato, settima nel 18/19, decima nel 17/18.

Questione di scelte. La Lazio targata Inzaghi ha sempre puntato sulla qualità, aumentando il peso offensivo e togliendo qualcosa dietro. All’Inter però, ci sono tutti gli elementi affinché quella tendenza finisca per invertirsi.