Inzaghi: «Gara vinta meritatamente. Il rinnovo? Siamo a buon punto» – VIDEO

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Sassuolo. Le sue parole.

PARTITA – «Sono contentissimo per la vittoria di questa sera, abbiamo approcciato la gara così e così contro un’ottima squadra ma mai come questa volta abbiamo fatto una buona gara, tenuto il possesso palla. Siamo stati nettamente migliori e vinto meritatamente nonostante andare sotto subito non è semplice»

RINNOVO – «Siamo a buon punto, ci siamo visti anche ieri con il presidente Lotito, abbiamo un ottimo rapporto che va al di la del calcio si troverà una soluzione già in questa settimana».