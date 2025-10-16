Lazio, Oddi non ha dubbi: «Atalanta favorita. Fra i biancocelesti c’è un calciatore che può fare la differenza»

Lazio, Oddi analizza la situazione in vista dell’Atalanta: «Spero in Pedro, può ancora fare la differenza». Le parole dell’ex biancoceleste

In vista della prossima sfida di campionato contro l’Atalanta, la Lazio si trova a fare i conti con diversi dubbi di formazione e qualche problema legato agli infortuni. A fare il punto della situazione è stato l’ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi, intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare il momento della squadra e le possibili scelte di formazione di mister Marco Baroni.

Oddi ha sottolineato come la priorità, in questo momento, sia capire quanti giocatori siano realmente a disposizione per una partita che si preannuncia complicata: «L’interesse attorno alla Lazio ora riguarda soprattutto il numero degli uomini pronti a scendere in campo. L’Atalanta è in forma, gioca bene, è una squadra solida e difficile da affrontare».

Tra i nomi più attesi c’è quello di Pedro, che secondo Oddi resta un elemento capace di spostare gli equilibri: «Pedro è un calciatore che fa sempre la differenza, qualunque sia il ruolo in cui lo schieri. Io lo farei giocare sempre, anche da falso centravanti. È un leader silenzioso e ha ancora tanto da dare a questa Lazio».

Sul fronte offensivo, però, le alternative non abbondano. L’ex difensore biancoceleste ha indicato chiaramente le sue preferenze: «Se Dia non dovesse recuperare, l’unica soluzione è puntare su Noslin. Non vedo molte altre opzioni. Spero inoltre che Cancellieri riesca a confermare il buon momento che sta attraversando, perché in partite come questa ogni dettaglio può fare la differenza».

Un punto importante riguarda anche il recupero di Vecino, considerato da Oddi una pedina fondamentale per l’equilibrio della squadra: «Il rientro di Vecino è significativo. Anche se dovesse partire dalla panchina, potrà comunque dare un contributo prezioso a gara in corso. È un giocatore esperto, che conosce bene l’ambiente e sa gestire i momenti delicati”.

Conclude Oddi con un’analisi realista sulle possibilità della Lazio contro la formazione di Gasperini: «L’Atalanta, in questo momento, è superiore. È una squadra che corre, che pressa e che segna tanto. Ma la Lazio deve comunque provarci con determinazione e compattezza. Firmerei volentieri per un pareggio, perché anche un punto in questa fase sarebbe importante per il morale e per la classifica». LEGGI ANCHE >>> Sabatini su Atalanta-Lazio: «Partita molto dura. Questi giocatori potrebbero soffrire»