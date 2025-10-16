Sabatini su Atalanta-Lazio: «Partita molto dura. Questi giocatori potrebbero soffrire» - Lazio News 24

Atalanta-Lazio, Sabatini avverte i biancocelesti: «Partita durissima, vedo una Lazio in difficoltà»

Cresce l’attesa per il big match di domenica tra Atalanta-Lazio, valido per la settima giornata di Serie A 2025/26. Una sfida delicata per i biancocelesti, chiamati a rispondere sul campo dopo settimane difficili condizionate da infortuni e prestazioni altalenanti. A fare il punto sulla situazione è stato il giornalista Sandro Sabatini, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale con parole tutt’altro che rassicuranti per i tifosi della Lazio.

Secondo Sabatini, la squadra di Maurizio Sarri arriva alla sfida del Gewiss Stadium in condizioni complicate, sia fisiche che mentali. L’Atalanta, pur orfana di Gasperini, sembra aver mantenuto intatta la propria identità e sta dimostrando grande compattezza sotto la guida di Ivan Juric.

«Questa Atalanta-Lazio sarà una gara durissima per i biancocelesti – ha spiegato Sabatini – perché la Dea ha cambiato qualcosa nello spogliatoio, ma non nell’intensità. Juric è meno trascinatore rispetto a Gasperini, ma il gruppo sembra ancora più motivato. La società vuole dimostrare che i risultati degli ultimi anni non erano solo merito dell’ex allenatore».

Spostando l’attenzione sui singoli, Sabatini ha fatto un paragone tra i reparti offensivi delle due squadre: «Sulemana, ad esempio, oggi sarebbe titolare nella Lazio, così come la maggior parte dei giocatori offensivi dell’Atalanta, a eccezione di Maldini. Questo la dice lunga su quanto sia forte il potenziale offensivo della Dea».

E su centrocampo e compattezza di squadra, il giornalista rincara la dose: «Rovella e Guendouzi non sfigurerebbero nemmeno nella squadra di Juric, ma va detto chiaramente che Ederson è superiore a entrambi. Questo fa capire quanto la Lazio debba crescere in termini di fisicità e solidità, soprattutto quando si trova ad affrontare avversari così strutturati».

In vista di Atalanta-Lazio, l’attenzione in casa biancoceleste è tutta sugli acciaccati, con Zaccagni in dubbio e Castellanos fermo ai box. Sarri, che già a inizio stagione ha lamentato carenze di organico, dovrà inventarsi qualcosa per contrastare una squadra solida e in salute.

La trasferta di Bergamo, dunque, rappresenta un bivio importante per la Lazio: fare punti vorrebbe dire rilanciare morale e classifica, ma l’Atalanta-Lazio di domenica si preannuncia come una montagna difficile da scalare per un gruppo ancora in cerca di certezze.

