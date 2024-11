Inter Lazio Women, le convocate di Piovani per il match: la lista completa

Inter Lazio Women, in programma domani alle ore 15:00 il match di Serie A Femminile tra la squadra di Grassadonia e quella di Piovani

L’Inter Women è pronta a tornare in campo e si prepara ad affrontare la Lazio Women all’Arena Civica di Milano: le nerazzurre scenderanno in campo domenica 10 novembre alle ore 15:00. L’Inter riparte dopo la sconfitta sul campo della Fiorentina: la squadra di Piovani si trova momentaneamente al quarto posto in classifica con 15 punti, Queste le convocate di Gianpiero Piovani:

1 Cecilía Rán Rúnarsdóttir 3 Katie Bowen 4 Sofie Junge Pedersen 5 Ivana Andrés 7 Haley Bugeja 8 Matilde Pavan 9 Elisa Polli 10 Ghoutia Karchouni 12 Alessia Piazza 13 Beatrice Merlo 14 Chiara Robustellini 15 Annamaria Serturini 17 Beatrix Fördős 20 Marie Detruyer 23 Lina Magull 24 Marija Ana Milinkovic 25 Paola Fadda 27 Henrietta Csiszàr 28 Hillary Diaz 31 Tessa Wullaert 32 Matilde Martinelli 36 Michela Cambiaghi 40 Lidia Consolini 99 Loreta Kullashi