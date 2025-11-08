Inter Lazio, per Pedro l’ultima occasione per brillare a San Siro: un segno per la sua stagione finale in biancoceleste

Inter Lazio, per Pedro pronto per l’esame San Siro: la sua rinascita passa da quello stadio che lo scorso 18 maggio lo aveva esaltato

Non è passato nemmeno mezzo anno dal 18 maggio, quando Pedro ha scritto una delle pagine più memorabili della sua carriera. Quel giorno, con una doppietta alla penultima di campionato, ha gelato San Siro, infliggendo alla Inter una delle sconfitte più dolorose, quella che ha di fatto tolto lo scudetto ai nerazzurri e lo ha consegnato al Napoli di Antonio Conte. Da allora, Pedro è diventato un idolo a Napoli, con tanto di statuette nel presepe, ma anche un incubo per la Milano nerazzurra.

Oggi, però, le cose sono cambiate. Pedro non è più lo stesso: se lo scorso anno ha chiuso con 10 gol in Serie A e 4 in Europa League, questa stagione ha visto il 38enne attaccante biancoceleste in difficoltà, ancora a secco e con un impatto meno incisivo. Il suo ruolo nel 4-3-3 di Maurizio Sarri lo costringe a un lavoro fisico pesante come esterno, mentre da falso nove rimane spesso isolato. Sarri lo sta gestendo con attenzione, come dimostrato nella partita contro il Cagliari, quando Pedro è entrato solo negli ultimi 6 minuti per dare respiro a Isaksen.

Pedro ha bisogno di sentirsi protagonista. E, ironia della sorte, la sfida contro l’Inter potrebbe essere l’occasione giusta per riaccendere la sua scintilla. L’attaccante spagnolo ha segnato ben 5 volte contro i nerazzurri, più che contro qualsiasi altra squadra italiana, e lo scorso aprile ha firmato una delle sue tre doppiette in Italia proprio contro Cristian Chivu. Inoltre, ha già annunciato che questa sarà la sua ultima stagione alla Lazio e vuole lasciare un segno indelebile.

La Lazio si prepara ad affrontare l’Inter a San Siro, e per Pedro potrebbe essere il palcoscenico ideale per chiudere un ciclo e rilanciarsi. San Siro, infatti, è il luogo dove, con il cuore e la determinazione, ha scritto una delle pagine più belle della sua carriera. Ora vuole che quel ricordo si trasformi in una nuova occasione per dimostrare che, nonostante l’età, è ancora un protagonista. Un ultimo, grande acuto per una stagione che merita un finale da protagonista.