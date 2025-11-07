 Inter Lazio, Marinozzi svela: «L’Inter ha delle qualità che la Lazio può soffrire. Ricordo l’ultima Lazio di Sarri che...»
Inter Lazio, Marinozzi svela: «L'Inter ha delle qualità che la Lazio può soffrire. Ricordo l'ultima Lazio di Sarri che...»

Inter Lazio, Marinozzi svela: «L'Inter ha delle qualità che la Lazio può soffrire. Ricordo l'ultima Lazio di Sarri che…»

2 ore ago

Marinozzi

Inter Lazio, Marinozzi non ha dubbi: «L’Inter continua ad avere il solito problema, Chivu ci sta lavorando»

Il giornalista Andrea Marinozzi, intervenuto al podcast L’ascia raddoppia, ha analizzato la sfida tra Inter e Lazio e la recente vittoria dei nerazzurri contro il Kairat Almaty. Secondo Marinozzi, i punti di forza dell’Inter — in particolare i cambi di gioco e l’efficacia sulle fasce — potrebbero mettere in seria difficoltà la squadra di Maurizio Sarri. A suo avviso, i nerazzurri dispongono di un “motore differente” rispetto ai biancocelesti, un elemento che potrebbe rivelarsi decisivo nella gara di domenica.

INTER LAZIO – «L’Inter ha delle qualità che la Lazio può soffrire particolarmente. Ricordo l’ultima Lazio di Sarri che dice che l’Inter ha un motore differente con cui non poteva competere e credo che questo possa avvenire anche domenica, soprattutto sui cambi di gioco, andare a prendere i quinti dell’Inter.

Le assenze offensive abbassano poi il livello generale. L’Inter continua ad avere il solito problema, Chivu ci sta lavorando. Barella post Roma parla di essere sempre sul pezzo di evitare cali. Il calo col Kairat è prevedibile, la cosa positiva è che hai portato a casa il successo. Dal punto di vista tattico, cambiando a uomo a zona il problema è comune, è un lavoro più difficile da inserire e l’Inter ora ha qualche difficoltà. C’è un po’ meno di sicurezza che in passato»

