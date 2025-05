Inter Lazio, Marelli rivela il suo punto di vista sulla moviola della sfida di San Siro: «Il braccio di Bisseck non è aderente al corpo» - Lazio News 24

Inter Lazio, Marelli spiega il proprio punto di vista sulla partita disputata ieri sera a Milano tra i biancocelesti ed i nerazzurri

A seguito della sfida di Serie A giocata ieri sera tra le mura di San Siro Inter Lazio ha voluto prendere la parola l’ex direttore di gara Luca Marelli il quale ha dato delle delucidazioni circa le decisioni prese dal direttore di gara Chiffi, commentando il primo gol di Pedro, la rete del pareggio di Dumfries ed il rigore fischiato a favore dei capitolini, che ha scaturito la reazione di Simone Inzaghi. Le parole:

GOL DI PEDRO – «Era stato annullato su segnalazione dell’assistente, probabilmente non si è reso conto che Bastoni teneva in gioco tutti i giocatori: Vecino era in posizione regolare. L’unico in dubbio era Dia, ma non ha partecipato attivamente all’azione. Anche la posizione di Hysaj era regolare.»

THURAM-MARUSIC – «Qualche protesta c’è stata, si tratta di un episodio che Chiffi controlla per guardare in quella zona; entrambi i giocatori si trattengono e l’arbitro ha ritenuto che le spinte siano reciproche. Il VAR non interviene perché è una valutazione di campo che Chiffi monitorava.»

RIGORE – «Il braccio di Bisseck non è aderente al corpo, aumenta la figura e in sala VAR lo hanno chiamato per questo e per il movimento verso il pallone.»