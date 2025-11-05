Inter Lazio, Dimarco avvisa i biancocelesti: «Dobbiamo sfruttare questa vittoria e andare avanti con la giusta mentalità»

Inter Lazio, Dimarco dopo il successo contro il Kairat in Champions avvisa i biancocelesti, prossimi avversari in Serie A

Dopo il successo dell’Inter contro il Kairat Almaty, Federico Dimarco è intervenuto ai microfoni di Prime Video, offrendo un’analisi lucida della prestazione nerazzurra e riconoscendo alcuni errori di approccio commessi nella sfida di Champions League. Le sue parole:

PAROLE – «Concentrazione? Sì, è mancata all’inizio, così come un po’ di atteggiamento. Abbiamo sottovalutato l’avversario, ma serviva vincere e ce l’abbiamo fatta. Ora arrivano squadre forti e dovremo lottare fino alla fine per conquistare la qualificazione diretta. Tutti hanno visto la gara, è chiaro che dobbiamo lavorare e migliorare. Abbiamo sbagliato cose semplici, ma ci godiamo questa vittoria perché era importante»

«Fare gol fa sempre piacere, ma partite facili non esistono. Dobbiamo sfruttare questa vittoria e andare avanti con la giusta mentalità».

