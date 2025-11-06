Inter Lazio, Agostinelli analizza il match: «Penso che Sarri non rischierà Romagnoli. A destra contro Dumfries vedrei meglio lui. Ecco cosa mi preoccupa»

Inter Lazio, l’ex calciatore biancoceleste Andrea Agostinelli ha analizzato il match di serie A in programma domenica a San Siro

Ai microfoni di Radiosei, Andrea Agostinelli, ex calciatore e allenatore biancoceleste, ha analizzato le possibili scelte di Maurizio Sarri in vista di Inter Lazio, in programma domenica sera a San Siro. L’ex tecnico ha affrontato i principali dubbi di formazione in casa biancoceleste, concentrandosi sui ballottaggi in difesa e sulle difficoltà che la squadra capitolina dovrà affrontare contro la formazione di Cristian Chivu, attuale capolista del campionato.

ROMAGNOLI O PROVSTGAARD – «In vista di Inter Lazio, anch’io penso che Sarri non rischierà Romagnoli, anche in presenza di una contrattura e non di una lesione. Penso che per Provstgaard possa essere davvero una prova di maturità. Si alza il livello degli avversari, è questo ciò che manca per poter dare una valutazione completa sul ragazzo. Ogni volta che entra fa il suo, poi è chiaro che deve essere anche aiutato dai compagni».

PELLEGRINI O LAZZARI – «Con Dumfries a destra, secondo me Sarri lascerà Marusic a sinistra e Lazzari a destra. E credo che quest’ultimo meriti anche la conferma. Non è quello di qualche anno fa, ma sta facendo bene. A livello fisico, l’olandese può essere contrastato meglio da Marusic».

SULL’AVVERSARIO – «Quello che mi preoccupa dell’Inter è il modo in cui hanno vinto ieri in Champions. Sarà un’Inter ancora più concentrata ed attenta, psicologicamente avrei preferito avesse vinto senza cali di tensione».