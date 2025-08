Inter, ok la prima amichevole: 7-2 nella partitella con l’U23. I nerazzurri di Chivu partono incerti ma dilagano nella ripresa

Inizia con una goleada la stagione dell’Inter di Cristian Chivu. Nella prima uscita stagionale, i nerazzurri hanno superato la neonata formazione Under 23 in un’amichevole in famiglia disputata ad Appiano Gentile. Un test utile per mettere minuti nelle gambe e iniziare ad assimilare le idee del nuovo tecnico, che ha risposto con tanti gol e segnali incoraggianti.

Buona la prima per l’Inter di Chivu contro l’Under 23

Contro la squadra di Stefano Vecchi, che si prepara a uno storico esordio nel campionato di Serie C, l’Inter ha mostrato una buona condizione fisica e una notevole brillantezza offensiva. Come di consueto in queste prime uscite estive, Chivu ha ruotato tutti gli effettivi a sua disposizione, schierando due formazioni completamente diverse tra il primo e il secondo tempo. L’obiettivo era dare a tutti la possibilità di giocare e di farsi valutare in un contesto di partita vera.

Pioggia di gol: a segno in sei, c’è anche il nuovo acquisto Bonny

La risposta del campo è stata eccellente, con ben sei giocatori diversi a segno. A sbloccare il risultato è stato il nuovo acquisto Ange-Yoan Bonny, subito a suo agio nei meccanismi della squadra. A lui si sono aggiunti Kristjan Asllani su calcio di rigore, il capitano Lautaro Martinez, il giovane Pio Esposito, l’esterno Luis Henrique e, infine, Hakan Calhanoglu, a segno nonostante le voci di mercato che lo circondano. Una varietà di marcatori che testimonia la pericolosità offensiva della squadra che invece è apparsa un po’ distratta difensivamente nel primo tempo (errore banale di Dumfries).

Primi segnali in vista dei test più impegnativi

Questa prima sgambata in famiglia è servita a rompere il ghiaccio e a iniziare a oliare i meccanismi del nuovo corso tecnico. I tanti gol e l’atteggiamento positivo del gruppo rappresentano una base solida da cui partire. Ora l’Inter alzerà progressivamente il livello dei suoi avversari nelle prossime amichevoli internazionali, test più probanti che serviranno a misurare i reali progressi della squadra in vista dell’inizio ufficiale della stagione.