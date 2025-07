Insulti al figlio di Pedro: il messaggio del Pescara

Insulti al figlio di Pedro: il bellissimo messaggio solidale del Pescara. Importante presa di posizione social da parte della società abruzzese

Un gesto d’amore, come la pubblicazione di una foto per il compleanno del proprio figlio, si è trasformato in un’inaccettabile ondata d’odio. L’attaccante della Lazio, Pedro Rodríguez, e la sua famiglia sono stati bersaglio di vili insulti omofobi su Instagram. In risposta a questo vergognoso episodio, dal mondo del calcio si è levata una voce forte e chiara, quella del Pescara Calcio, che con un tweet ha espresso piena solidarietà al giocatore e ai suoi cari.

L’inaccettabile ondata d’odio su Instagram

Tutto è nato da un post pubblicato da Pedro per festeggiare il compleanno di suo figlio. Sotto l’immagine, numerosi utenti hanno lasciato commenti carichi di odio e pregiudizi di stampo omofobo, attaccando la famiglia e un bambino in un giorno di festa. Un episodio che mette ancora una volta in luce la tossicità e la violenza verbale che possono dilagare sui social network, prendendo di mira figure pubbliche e le loro famiglie in modo ingiustificabile.

La solidarietà del Pescara Calcio

Di fronte a questa vergognosa aggressione, il Pescara Calcio ha deciso di non rimanere in silenzio. Con un messaggio tanto semplice quanto potente, la società abruzzese ha preso una netta posizione, pubblicando un tweet che ha raccolto unanimi consensi per la sua lucidità e il suo coraggio. Le parole del club sono state:

“Se ti dà fastidio un bambino o una famiglia solo perché non rientrano nei tuoi standard, e ti senti in diritto di offenderli, il problema non è loro. È tuo. Solidarietà a Pedro Rodríguez e ai suoi cari”.

Un messaggio che unisce il mondo del calcio

Il tweet del Pescara è diventato immediatamente virale, un gesto di solidarietà che travalica i colori e le rivalità sportive. Il messaggio del club sposta correttamente il focus, evidenziando come il problema non risieda in chi viene attaccato, ma in chi, nascondendosi dietro una tastiera, si sente in diritto di giudicare e offendere. Un segnale importante da parte del mondo del calcio, che si unisce per condannare l’odio e difendere i valori umani e il rispetto.